Ancak, ilk olarak MEB okullarıyla başlayan aşamalı yüz yüze eğitime geçiş, son dönemde artan koronavirüs vaka ve ölüm oranlarıyla yeniden askıya alındı. Bu nedenle hem MEB hem de YÖK'e bağlı okulların hangi tarihte yüz yüze eğitime geçecekleri henüz bilinmiyor.