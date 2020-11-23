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23 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri YÖK son dakika: Üniversiteler bu yıl açılacak, açılmayacak mı? Üniversiteler bahar döneminde açılıyor mu? Online, yüz yüze... YÖK son dakika: Üniversiteler bu yıl açılacak, açılmayacak mı? Üniversiteler bahar döneminde açılıyor mu? Online, yüz yüze...
Üniversiteler bu sene açılacak, açılmayacak mı? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde uzaktan eğitimini sürdüren öğrenciler, üniversitelerin ne zaman açılacağını merak ediyor. Yeni kısıtlamaların başlamasının ardından ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin eğitimlerine evlerinde devam etmelerine karar verildi. Hal böyle olunca YÖK tarafından gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. İşte, üniversiteler bu sene açılacak, açılmayacak mı? Üniversiteler bahar döneminde açılıyor mu? Online, yüz yüze...
Giriş Tarihi: 23.11.2020 18:35 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 18:44
Üniversiteler bu yıl açılacak, açılmayacak mı? Üniversiteler bahar döneminde açılıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mart ayında uzaktan eğitime geçiş yapan üniversite öğrencileri kendileri için alınacak kararı bekliyor. 2021 yılına kısa süre kala öğrenciler YÖK tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Okullarına dönmek isteyen öğrenciler için alınacak karar bekleniyor. İşte, üniversiteler bu yıl açılacak, açılmayacak mı? Üniversiteler bahar döneminde açılıyor mu? Online, yüz yüze...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?
Koronavirüs etkisiyle yükseköğrenim öğrencileri de yüz yüze eğitime ara vermişti. Okulların yüz yüze eğitime geçeceği tarihi bekleyen öğrenciler ''Üniversiteler tatil mi?'' sorgusu yapıyor. Milli eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar 16 - 22 Kasım arası ara tatillerini tamamladı, ancak üniversite öğrencileri için şu an herhangi bir tatil söz konusu değil.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." ifadelerine yer vermişti.
Ancak, ilk olarak MEB okullarıyla başlayan aşamalı yüz yüze eğitime geçiş, son dönemde artan koronavirüs vaka ve ölüm oranlarıyla yeniden askıya alındı. Bu nedenle hem MEB hem de YÖK'e bağlı okulların hangi tarihte yüz yüze eğitime geçecekleri henüz bilinmiyor.
YÖK'TEN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI
Korona virüs vaka sayıları artarken YÖK'ten üniversitelerin açılmasıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;