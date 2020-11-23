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23 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 24 Kasım Öğretmenler Günü hediye fikirleri! Öğretmenler Günü kadın ve erkek öğretmene hediye tavsiyeleri... 24 Kasım Öğretmenler Günü hediye fikirleri! Öğretmenler Günü kadın ve erkek öğretmene hediye tavsiyeleri...
Geleceğe umutla bakmamızı sağlayan ve sorumluluğu yüksek gençler yetiştiren öğretmenler için hediye fikirleri merak ediliyor. Her 24 Kasım'da olduğu gibi bu senede öğrenciler, öğretmenlerinin özel gününü kutlamak için güzel mesaj ve şiirleri sorguluyor. Öğrencileri bilgileri ile besleyen eğitimcilerin bu anlam dolu gününde onlara alabileceğiniz alternatif hediye önerilerini haberimizde yer alıyor. İşte, Öğretmenler Günü kadın ve erkek öğretmene hediye tavsiyeleri...
Giriş Tarihi: 23.11.2020 19:06 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 19:11
24 Kasım Öğretmenler Günü için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Öğrenciler ise öğretmenlerinin özel gününü kutlamak için en güzel hediye önerilerini sorgulamaya başladı. Sosyal medya üzerinden erkek ve kadın öğretmene hediye önerileri en çok araştırılan başlıklar arasında yer almaya başladı. ahaber.com.tr üzerinden en güzel ve farklı hediye fikirlerine ulaşabilirsiniz. İşte, öğretmenler Günü kadın ve erkek öğretmene hediye tavsiyeleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYESİ NE ALINIR? KADIN ÖĞRETMENE ALINABİLECEK HEDİYELER
Öğretmenlerin her daim yanında olan: Çanta
İstiridye içinde gerçek inci kolye
En güzel çiçeklerden bir buket
Şıklığından ödün vermeyen öğretmenlere: Fular
"Risk almayalım hediye alalım diyenlere": Parfüm
Kişiye özel yılın en iyi öğretmeni yastık
"Öğretmenim hasta olmasın" diyenlere: Bere
ERKEK ÖĞRETMENE ALINABİLECEK HEDİYELER
Öğretmenlere özel mesajlı kahveler
Klasik öğretmen sözleri kupa bardak
Öğretmene özel hediye sepeti
Fotoğraflı en iyi öğretmen madalyonu
En güzel kravat
Şık kol saati
Öğretmene özel prestijli hediye seti
En başarılı öğretmen ödül hediye seti