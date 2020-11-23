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Haberler Galeri 24 Kasım Öğretmenler Günü hediye fikirleri! Öğretmenler Günü kadın ve erkek öğretmene hediye tavsiyeleri...

24 Kasım Öğretmenler Günü hediye fikirleri! Öğretmenler Günü kadın ve erkek öğretmene hediye tavsiyeleri...

Geleceğe umutla bakmamızı sağlayan ve sorumluluğu yüksek gençler yetiştiren öğretmenler için hediye fikirleri merak ediliyor. Her 24 Kasım'da olduğu gibi bu senede öğrenciler, öğretmenlerinin özel gününü kutlamak için güzel mesaj ve şiirleri sorguluyor. Öğrencileri bilgileri ile besleyen eğitimcilerin bu anlam dolu gününde onlara alabileceğiniz alternatif hediye önerilerini haberimizde yer alıyor. İşte, Öğretmenler Günü kadın ve erkek öğretmene hediye tavsiyeleri...

Giriş Tarihi: 23.11.2020 19:06 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 19:11
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24 Kasım Öğretmenler Günü hediye fikirleri! Öğretmenler Günü kadın ve erkek öğretmene hediye tavsiyeleri...

24 Kasım Öğretmenler Günü için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Öğrenciler ise öğretmenlerinin özel gününü kutlamak için en güzel hediye önerilerini sorgulamaya başladı. Sosyal medya üzerinden erkek ve kadın öğretmene hediye önerileri en çok araştırılan başlıklar arasında yer almaya başladı. ahaber.com.tr üzerinden en güzel ve farklı hediye fikirlerine ulaşabilirsiniz. İşte, öğretmenler Günü kadın ve erkek öğretmene hediye tavsiyeleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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24 Kasım Öğretmenler Günü hediye fikirleri! Öğretmenler Günü kadın ve erkek öğretmene hediye tavsiyeleri...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYESİ NE ALINIR?

KADIN ÖĞRETMENE ALINABİLECEK HEDİYELER

Öğretmenlerin her daim yanında olan: Çanta

İstiridye içinde gerçek inci kolye

En güzel çiçeklerden bir buket

Şıklığından ödün vermeyen öğretmenlere: Fular

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24 Kasım Öğretmenler Günü hediye fikirleri! Öğretmenler Günü kadın ve erkek öğretmene hediye tavsiyeleri...

"Risk almayalım hediye alalım diyenlere": Parfüm

Kişiye özel yılın en iyi öğretmeni yastık

"Öğretmenim hasta olmasın" diyenlere: Bere

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24 Kasım Öğretmenler Günü hediye fikirleri! Öğretmenler Günü kadın ve erkek öğretmene hediye tavsiyeleri...

ERKEK ÖĞRETMENE ALINABİLECEK HEDİYELER

Öğretmenlere özel mesajlı kahveler

Klasik öğretmen sözleri kupa bardak

Öğretmene özel hediye sepeti

Fotoğraflı en iyi öğretmen madalyonu

En güzel kravat

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24 Kasım Öğretmenler Günü hediye fikirleri! Öğretmenler Günü kadın ve erkek öğretmene hediye tavsiyeleri...

Şık kol saati

Öğretmene özel prestijli hediye seti

En başarılı öğretmen ödül hediye seti