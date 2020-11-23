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23 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Hafta içi 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? Bu akşam sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, bitiyor? Son dakika: Hafta içi 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? Bu akşam sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, bitiyor?
Hafta içi 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? Sorusunun cevabı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması Cumartesi ve Pazar günleri uygulandı. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara ise bazı saatler arasında dışarı çıkabilecek. "Hafta içi 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? " sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, bu akşam sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, bitiyor?
Giriş Tarihi: 23.11.2020 17:20 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 17:27
Hafta içi 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? Bu akşam sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, bitiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son dakika genelgesi ile sokağa çıkma yasağı günleri ve saatleri hakkında detaylar paylaşıldı. Bu bağlamda vatandaşlar yasak ve kısıtlamaların hangi günlerde uygulanacağı merak ediliyor. İşte, Hafta içi 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? Bu akşam sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, bitiyor?
GALERİ DEVAM EDİYOR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ GÜNLER VAR? BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması bilindiği üzere 05.00 itibarıyla sona ererken yeni haftaya başlayan vatandaşlar İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgedeki detayları merak ediyor. Cumartesi ve Pazar günlerini kapsayan kısıtlama kararı şuan için alınan karara göre; hafta içi uygulanmayacak…
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GÜNLERİ NASIL?
İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan bilgiler şöyle;
Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir.
Genelgede yer alan diğer detaylar şöyle;
Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10:00 ile 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.