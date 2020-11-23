Hafta içi 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? Bu akşam sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, bitiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son dakika genelgesi ile sokağa çıkma yasağı günleri ve saatleri hakkında detaylar paylaşıldı. Bu bağlamda vatandaşlar yasak ve kısıtlamaların hangi günlerde uygulanacağı merak ediliyor. İşte, Hafta içi 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? Bu akşam sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, bitiyor?