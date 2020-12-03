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03 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri YÖK son dakika: Üniversiteler bu yıl açılacak, açılmayacak mı? 2020-2021 Üniversiteler ikinci dönem açılacak mı? Online... YÖK son dakika: Üniversiteler bu yıl açılacak, açılmayacak mı? 2020-2021 Üniversiteler ikinci dönem açılacak mı? Online...
Üniversiteler bu yıl açılacak, açılmayacak mı? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni koronavirüs tedbirlerinin açıklanmasının ardından öğrenciler üniversitelerin açılış tarihini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karar göre, kademeli olarak okullarına dönen ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler yeniden uzaktan eğitime geçiş yaptı. Lisans ve önlisans eğitimi gören öğrenciler üniversitelerin ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. YÖK tarafından gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. İşte, üniversiteler bu yıl açılacak, açılmayacak mı? Üniversiteler ikinci dönem açılacak mı? Online...
Giriş Tarihi: 03.12.2020 15:40 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 15:45
Üniversiteler bu yıl açılacak, açılmayacak mı? 2020-2021 Üniversiteler ikinci dönem açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce üniversite öğrencisi üniversitelerin ne zaman açılacağını merak ediyor. Okulların kademeli eğitimin ardından yeniden uzaktan eğitime geçiş yapmasının ardından meraklı bekleyiş sürüyor. Üniversitelerin lisans ve önlisans bölümlerinde eğitimini sürdüren öğrenciler YÖK tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. İşte, üniversiteler bu yıl açılacak, açılmayacak mı? 2020-2021 Üniversiteler ikinci dönem açılacak mı? Online..
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?
Koronavirüs vaka sayısında geçtiğimiz aylarda yaşanan düşüşle beraber MEB'de kademeli yüz yüze eğitime geçilmişti. O dönem açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, 'İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.' demişti. Ancak yeni tedbirlerle beraber yeniden online eğitim sistemine geçildi. Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.
SINAVLAR NASIL OLACAK?
Hürriyet'ten Abdullah ŞANLI'nın haberine göre, pandemi nedeniyle üniversitelerde sınavlar büyük oranda online yapılmaya başladı. Ancak uzaktan yapılan sınavların güvenliği sağlanamayınca Yükseköğretim Kurulu (YÖK) harekete geçti. Sınav güvenliği konusunda üniversiteleri uyaran YÖK "Gerekli önlemleri alın" dedi.
ODTÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ömer Delialioğlu sınavlarda soruların rastgele sorulacağını söyledi. Öğrencilerin sınav esnasında bilgisayarlarında sınav dışında başka bir pencere açmasını engelleyen teknolojik çözümler de yaygın olarak kullanılıyor.
İstanbul Üniversitesi'nde sorular ve soruların cevapları öğrencilere karışık sırada sunulacak. Ekranda tek bir soru ve sorunun cevap şıkları görüntülenecek. Soru boş bırakılarak veya cevaplanarak geçildikten sonra kontrol veya düzeltme amacıyla önceki sorulara dönülemeyecek.
Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki sınavlarda, sistem aynı anda birden fazla oturum açılmasını engelleyerek sınavın eş zamanlı olarak birden çok cihazdan ve birden çok kişi tarafından görülmesinin önüne geçiyor.