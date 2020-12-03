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03 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul, liseler için okullar 4 Ocak'ta açılacak mı? Yüz yüze... MEB son dakika: 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul, liseler için okullar 4 Ocak'ta açılacak mı? Yüz yüze...
2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiş yapılmıştı. MEB son dakika açıklamalar öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarıyla öğrencileri bilgilendiriyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 20 Kasım-4 Ocak tarihlerinden itibaren uzaktan eğitime devam edileceğini açıkladı. İşte, 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul, liseler için okullar 4 Ocak'ta açılacak mı? Yüz yüze...
Giriş Tarihi: 03.12.2020 16:38 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 16:46
2020-2021 okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul, liseler için okullar 4 Ocak'ta açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 20 Kasım-4 Ocak tarihlerinden itibaren uzaktan eğitime devam edileceğini açıkladı. Koronavirüs vaka sayılarının yeniden artış göstermesi nedeniyle eğitim de olumsuz etkilendi. Kademeli olarak yüz yüze eğitime geçen öğrenciler yeniden online eğitim sistemine dönüş yaptı. Öğrenciler ve veliler okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. İşte, 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul, liseler için okullar 4 Ocak'ta açılacak mı? Yüz yüze...
GALERİ DEVAM EDİYOR MEB OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda, 20 Kasım 2020 Cuma'dan 4 Ocak 2021 Pazartesi'ye kadar resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesi kararı alındı.
Bu kapsamda ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları ile destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacak.
SINAVLAR İPTAL
4 Ocak 2021'e kadar yüz yüze veya uzaktan olmak üzere hiçbir şekilde sınav yapılmayacak. Bu tarihten sonra sınavların okul ortamında yüz yüze yapılması planlanıyor ancak 4 Ocak'tan sonra ölçme ve değerlendirme faaliyetleri ile ilgili hususlar salgın sürecinin seyrine göre değerlendirilecek ve ayrıca duyurulacak. Öğrenciler, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacak.
CANLI SINIF UYGULAMALARI
Uzaktan eğitim sürecinde EBA canlı sınıf ve alternatif uygulamaların sisteme entegrasyonuyla birlikte günlük yaklaşık 2 milyon ders yapabilme kapasitesi bulunuyor.