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03 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri SON DAKİKA | Yılbaşında yasak var mı? 31 Aralık - 1 Ocak yılbaşı sokağa çıkma yasağı olacak mı? SON DAKİKA | Yılbaşında yasak var mı? 31 Aralık - 1 Ocak yılbaşı sokağa çıkma yasağı olacak mı? Son dakika... Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyada etkili olmaya devam ediyor. Bir yandan aşı çalışmaları devam ederken, bir yandan da bazı kısıtlama kararları uygulanıyor. En çok merak edilenlerden biri de, yılbaşında sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı oldu. Peki, yılbaşında yasak var mı? 31 Aralık - 1 Ocak yılbaşı sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 03.12.2020 13:17 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 13:27
Son dakika... Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? İlk olarak Çin'de ortaya çıkan daha sonra tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı mücadele sürüyor. Türkiye'de hafta içi belirli saatlerde hafta sonu ise tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Yeni yıla girmemize kısa süre kala, yılbaşı gecesine özel ayrı bir kısıtlama olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, yılbaşında yasak var mı? 31 Aralık - 1 Ocak yılbaşı sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Yılbaşında sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.
"YILBAŞINDA 4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLABİLİR"
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavriüs salgınına karşı yılbaşında hareketliliği azaltmak için perşembe gününe denk gelen 31 Aralık'tan itibaren hafta sonu ile birlikte 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması söz konusu olabileceğini söyledi.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşı ile ilgili Bilim Kurulu'nun gündeme getirebileceği önlemlere ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. Prof. Dr. İlhan, 31 Aralık perşembe gününe denk gelen yılbaşı için sokağa çıkma kısıtlamasının alınabileceğini belirterek,
"Belki 31 Aralık'tan başlayıp 4 günlük bir kısıtlama söz konusu olabilir. Böylece yılbaşı vesilesi ile toplumda insanların hareketliliği de azalmış olur, dışarıda bir araya gelme engellenmiş olur, ev içinde bir araya gelme engellenmiş olur. Biliyorsunuz Ramazan Bayramı'nda da aynı kısıtlamayı yapmıştık. Şimdi 4 gün daha bir kısıtlama ile enfeksiyonun önü alınmaya çalışılabilir" dedi. 'EN BÜYÜK ÖNLEM ÖZ SORUMLULUK'
Kısıtlama olsa dahi evlerde verilebilecek olası partilere de değinen Prof. Dr. İlhan,
"Buradaki en büyük önlem öz sorumluluk. Şöyle bir şey oluyor; toplum cumartesi akşamdan bir araya geliyor, pazar günü de beraber oluyorlar, beraber dışarıda da sosyalleşiyorlar, pazar akşamı herkes evine gidiyor. Böyle olunca cumartesinin ardı sıra gelen 6-7-8'inci günlerde maalesef hasta sayısının arttığını gözlemliyoruz. Filyasyona bakıldığında evde bir araya gelmeden kaynaklanan hastaların olduğunu gözlemliyoruz. Toplum burada öz sorumluluk içinde olarak, olabildiğince çekirdek aile ile yaşamayı düşünmeli. Aşı da gelecek. Aşı ile birlikte mücadelenin daha da kuvvetleneceğini hepimiz biliyoruz. Bu yılbaşı için de geçerli" diye konuştu.