YÖK son dakika! Üniversiteler bu ay açılacak, açılmayacak mı? Üniversiteler Kasım ayında yüz yüze eğitime başlayacak mı?

Üniversiteler bu ay açılacak, açılmayacak mı? Sorusunun yanıtı her geçen günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Okulların kademeli olarak yüz yüze dönüş yapmasının ardından gözler üniversitelerin açılış tarihine çevirdi. Sağlık Bakanlığı tarafından YÖK'e iletilen tavsiye kararı sonrasında birçok üniversite uzaktan eğitim kararı almıştı. Kasım ayına girmemizin ardından öğrenciler üniversitelerin açılış tarihini araştırmaya başladı. İşte, Üniversiteler bu ay açılacak, açılmayacak mı? Üniversiteler Kasım ayında yüz yüze eğitime başlayacak mı?