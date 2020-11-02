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02 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri YÖK son dakika! Üniversiteler bu ay açılacak, açılmayacak mı? Üniversiteler Kasım ayında yüz yüze eğitime başlayacak mı? YÖK son dakika! Üniversiteler bu ay açılacak, açılmayacak mı? Üniversiteler Kasım ayında yüz yüze eğitime başlayacak mı?
Üniversiteler bu ay açılacak, açılmayacak mı? Sorusunun yanıtı her geçen günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Okulların kademeli olarak yüz yüze dönüş yapmasının ardından gözler üniversitelerin açılış tarihine çevirdi. Sağlık Bakanlığı tarafından YÖK'e iletilen tavsiye kararı sonrasında birçok üniversite uzaktan eğitim kararı almıştı. Kasım ayına girmemizin ardından öğrenciler üniversitelerin açılış tarihini araştırmaya başladı. İşte, Üniversiteler bu ay açılacak, açılmayacak mı? Üniversiteler Kasım ayında yüz yüze eğitime başlayacak mı?
Giriş Tarihi: 02.11.2020 22:29 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 22:36
Üniversiteler bu ay açılacak, açılmayacak mı? Üniversiteler Kasım ayında yüz yüze eğitime başlayacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kasım ayının gelmesiyle birlikte kampüslere dönmek isteyen öğrenciler, YÖK tarafından gelecek son dakika açıklamasına kitlenmiş durumda. Lisans ve önlisans öğrencileri üniversiteler ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağını sorgulamaya başladı. İşte, Üniversiteler bu ay açılacak, açılmayacak mı? Üniversiteler Kasım ayında yüz yüze eğitime başlayacak mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversitelerin açılış tarihi ve konuya ilişkin son dakika gelişmeleri an be an takip ediliyor. Kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelerde de yüz yüze eğitime geçişin sinyallerini vererek en son "İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK, YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.
Erdoğan, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
"Yeni bir projenin müjdesini paylaşmak istiyorum: YÖK-Anadolu projesi." diyen Erdoğan, "Bu çalışma Anadolu'daki yeni gelişen üniversiteleri nispeten daha gelişmiş üniversitelerle eşleştirerek, eksikliklerin hızlıca giderilmesini hedefliyor." diye konuştu.
SAĞLIK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca yüz yüze eğitimle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları ifade etti;