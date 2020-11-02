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02 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika açıklaması geldi! Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Son dakika açıklaması geldi! Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?
65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Günlük vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yeniden kısıtlamaların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Salgın döneminde virüsün bulaşması konusunda en riskli grupta yer alan 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için sokağa çıkma yasağı ilan edilen iller merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili yapacağı son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?
Giriş Tarihi: 02.11.2020 22:48 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 22:56
Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaş, vaka sayılarının yeniden artması sonrası kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önderliğinde toplanan Bilim Kurulu'ndan çıkacak kararlar merak ediliyor. Yeni alınacak kararlar içinde en çok merak edilen ise sokağa çıkma yasağının gelip gelmeyeceği oluyor. İşte, Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?
GALERİ DEVAM EDİYOR YENİ TEDBİRLER ALINACAK MI?
Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunacak. Yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı konusunda açıklama yapılması bekleniyor. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.
KORONAVİRÜS YASAKLARI HANGİ İLLERE GELDİ?
Valilikler tarafından il bazında bazı kararlar alınıyor. İşte koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni karar alınan iller:
ADIYAMAN
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Covid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı bildirildi.
Açıklamada, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına ilişkin belli kısıtlamalar getirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın, 6 Ekim Salı günü itibarıyla 08.00-10.00 ve 16.00-20.00 saat aralığında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, gelin ve damadın birinci ve 2. derece yakınları hariç düğün, nişan, nikah, sünnet, mevlit gibi etkinliklere katılmasının yasaklanmasına karar verilmiştir."
ANTALYA
Antalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-17.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
ÇANKIRI
Çankırı'da korona virüs vakalarının artmasından dolayı il genelinde yoğun tedbir ve denetimler yapılmaya devam ediyor. Bugün yapılan İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı sonrasında sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Vali Ayaz yeni tedbirleri açıkladı. Vali Ayaz yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız değerlendirmeler sonucunda; 65 yaş üzeri büyüklerimizin 11:00 ve 15:00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarına izin verilecektir. Maske kullanımını aksattığı için pazar yerleri içerisinde sigara içilmesi yasaklanmıştır" ifadelerine yer verdi.