Son dakika açıklaması geldi! Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Günlük vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yeniden kısıtlamaların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Salgın döneminde virüsün bulaşması konusunda en riskli grupta yer alan 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için sokağa çıkma yasağı ilan edilen iller merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili yapacağı son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?