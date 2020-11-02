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Haberler Galeri MEB son dakika! Okullar ne zaman açılacak? Ortaokul 6,7 lise 10,11. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

MEB son dakika! Okullar ne zaman açılacak? Ortaokul 6,7 lise 10,11. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

Okullar ne zaman açılacak? Koronavirüs salgınının etkisini göstermesinin ardından okullar uzaktan eğitim modeline geçiş yapmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklamaya göre, öğrenciler kademeli olarak sınıflar yüz yüze eğitime dönüş yapıyor. Son olarak 5. ve 9. sınıflar 2 Kasım'da yüz yüze eğitime başlayacak. Veliler ve öğrenciler 6,7,10 ve 11. sınıfların ne zaman okula döneceğini araştırıyor. İşte, Okullar ne zaman açılacak? Ortaokul 6,7 lise 10,11. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

Giriş Tarihi: 02.11.2020 22:00 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 22:08
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MEB son dakika! Okullar ne zaman açılacak? Ortaokul 6,7 lise 10,11. sınıflar ne zaman okula başlayacak?
MEB son dakika! Okullar ne zaman açılacak? Ortaokul 6,7 lise 10,11. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

Okullar ne zaman açılacak? Ortaokul 6,7 lise 10,11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kademeli olarak eğitime dönen öğrencilerin yanı sıra, Ortaokul 6,7 lise 10,11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, okulların kademeli olarak okula döndüğünü ve ilerleyen haftalarda diğer sınıflar içinde kararların alınacağını vurgulandı. İşte, Okullar ne zaman açılacak? Ortaokul 6,7 lise 10,11. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

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MEB son dakika! Okullar ne zaman açılacak? Ortaokul 6,7 lise 10,11. sınıflar ne zaman okula başlayacak?
MEB son dakika! Okullar ne zaman açılacak? Ortaokul 6,7 lise 10,11. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

23 KASIM'DA 6,7,10 VE 11. SINIFLAR AÇILIYOR MU?

6,7,10 ve 11. Sınıfların açılış tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak geriye kalan sınıfların 23 Kasım'da açılacağı, böylece kademeli eğitime geçişin son aşamasının tamamlanacağı iddia edildi.

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MEB son dakika! Okullar ne zaman açılacak? Ortaokul 6,7 lise 10,11. sınıflar ne zaman okula başlayacak?
MEB son dakika! Okullar ne zaman açılacak? Ortaokul 6,7 lise 10,11. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

SINAVLAR NASIL OLACAK?

Liselerde her bir sınav için bir ders saati süre verilecek, beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar ve müzik derslerinin sınavları uygulamalı yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze yapılacak sınavların usul ve esaslarını belirledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla ilkokul ve ortaokul ile liselerde yüz yüze eğitim ve sınavlara ilişkin illere iki ayrı yazı gönderdi.

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MEB son dakika! Okullar ne zaman açılacak? Ortaokul 6,7 lise 10,11. sınıflar ne zaman okula başlayacak?
MEB son dakika! Okullar ne zaman açılacak? Ortaokul 6,7 lise 10,11. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

Gönderilen yazıya göre liselerde bugüne kadar yapılan ölçme ve değerlendirme uygulamaları geçerli olacak. Sınav uygulama takvimi, eğitim kurumu zümre başkanları kurulunca belirlenecek ve eğitim kurumu yönetimince tüm öğrencilere süresi içinde duyurulacak. Sınavlar, ihtiyaç duyulması halinde cumartesi günleri de dahil edilerek her bir sınav için bir ders saati süre verilerek uygulanacak ve sınav soruları bu süreye uygun olarak hazırlanacak.

Ayrıca liselerde beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar ve müzik derslerinin sınavları uygulamalı yapılacak.

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MEB son dakika! Okullar ne zaman açılacak? Ortaokul 6,7 lise 10,11. sınıflar ne zaman okula başlayacak?
MEB son dakika! Okullar ne zaman açılacak? Ortaokul 6,7 lise 10,11. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

Sınav uygulamalarında öğrencilerin oturma planı fiziki mesafeyikoruyacak şekilde, maske kullanımı ve hijyen kuralları dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının tamamında Kovid-19 salgını ile ilgili tedbirler, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'na göre eksiksiz ve zamanında gerçekleştirilecek.

Sınav sürecinde barınma ihtiyacı olan öğrenciler, talep etmeleri halinde, durumlarına uygun paralı veya parasız yatılı olarak ilgili mevzuat hükümlerine göre okul pansiyonlarından yararlandırılacak.