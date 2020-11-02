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MEB son dakika! Okullar ne zaman açılacak? Ortaokul 6,7 lise 10,11. sınıflar ne zaman okula başlayacak?
Okullar ne zaman açılacak? Koronavirüs salgınının etkisini göstermesinin ardından okullar uzaktan eğitim modeline geçiş yapmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklamaya göre, öğrenciler kademeli olarak sınıflar yüz yüze eğitime dönüş yapıyor. Son olarak 5. ve 9. sınıflar 2 Kasım'da yüz yüze eğitime başlayacak. Veliler ve öğrenciler 6,7,10 ve 11. sınıfların ne zaman okula döneceğini araştırıyor. İşte, Okullar ne zaman açılacak? Ortaokul 6,7 lise 10,11. sınıflar ne zaman okula başlayacak?
Giriş Tarihi: 02.11.2020 22:00Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 22:08
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MEB son dakika! Okullar ne zaman açılacak? Ortaokul 6,7 lise 10,11. sınıflar ne zaman okula başlayacak?
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MEB son dakika! Okullar ne zaman açılacak? Ortaokul 6,7 lise 10,11. sınıflar ne zaman okula başlayacak?
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MEB son dakika! Okullar ne zaman açılacak? Ortaokul 6,7 lise 10,11. sınıflar ne zaman okula başlayacak?
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MEB son dakika! Okullar ne zaman açılacak? Ortaokul 6,7 lise 10,11. sınıflar ne zaman okula başlayacak?
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MEB son dakika! Okullar ne zaman açılacak? Ortaokul 6,7 lise 10,11. sınıflar ne zaman okula başlayacak?