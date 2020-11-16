Üniversiteler bu ay açılacak, açılmayacak mı? Bahar döneminde üniversiteler yüz yüze eğitime başlıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mart ayından bu yana evlerinden eğitimlerine devam eden üniversite öğrencileri kendileri için alınacak kararı bekliyor. Okulların kademeli olarak yüz yüze eğitime dönüş yapmasının ardından gözler üniversiteler tarafından alınacak karara çevrildi. YÖK tarafından alınacak son dakika kararı öğrenciler ve velilerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. İşte, üniversiteler bu ay açılacak, açılmayacak mı? Bahar döneminde üniversiteler yüz yüze eğitime başlıyor mu?