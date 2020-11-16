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16 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri YÖK son dakika: Üniversiteler bu ay açılacak, açılmayacak mı? Bahar döneminde üniversiteler yüz yüze eğitime başlıyor mu? YÖK son dakika: Üniversiteler bu ay açılacak, açılmayacak mı? Bahar döneminde üniversiteler yüz yüze eğitime başlıyor mu?
Üniversiteler bu ay açılacak, açılmayacak mı? Sorusunun yanıtı son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Binlerce öğrencinin merakla beklediği sorunun yanıtı için YÖK tarafından gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı kararları doğrultusunda ilkokul, ortaokul ve liseler için kademeli olarak okullara dönüş kararının açıklanmasının ardından gözler üniversiteler için alınacak karara çevrildi. İşte, üniversiteler bu ay açılacak, açılmayacak mı? Bahar döneminde üniversiteler yüz yüze eğitime başlıyor mu?
Giriş Tarihi: 16.11.2020 17:06 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 17:12
Üniversiteler bu ay açılacak, açılmayacak mı? Bahar döneminde üniversiteler yüz yüze eğitime başlıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mart ayından bu yana evlerinden eğitimlerine devam eden üniversite öğrencileri kendileri için alınacak kararı bekliyor. Okulların kademeli olarak yüz yüze eğitime dönüş yapmasının ardından gözler üniversiteler tarafından alınacak karara çevrildi. YÖK tarafından alınacak son dakika kararı öğrenciler ve velilerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. İşte, üniversiteler bu ay açılacak, açılmayacak mı? Bahar döneminde üniversiteler yüz yüze eğitime başlıyor mu?
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversitelerin açılış tarihine ilişkin araştırmalar son günlerde epey hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiş kararı sonrası "Üniversiteler ne zaman açılacak?" milyonlarca kişi sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu kapsamda konuyla ilgili son açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK, YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili daha önce yapılan açıklamada YÖK Başkanı Yekta Saraç, 'YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.' demişti.
Bazı üniversiteler eğitimlere uzaktan eğitim şekli ile başlayacağını duyurdu. Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 'Sevgili öğrencilerimiz, YTÜ Senatosu 2020-21 Güz yarıyılında eğitim-öğretimin "uzaktan eğitim" yöntemiyle yapılmasına karar vermiştir.' denildi.
Son yaşanan gelişmelerin ardından, üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih netleşmedi. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
CUMHURBAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde üniversitelerin durumuna da değinmişti.