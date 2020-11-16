Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği konusunda detaylar merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde toplanan Bilim Kurulu toplantısından çıkacak kararlar merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından kısıtlamalar hakkında genelgeler 81 il valiliklerine gönderiliyor. İşte, hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller! İşte alınan kararlar...