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16 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Bilim Kurulu son dakika: Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş alt�� sokağa çıkma yasağı olan iller! İşte alınan kararlar... Bilim Kurulu son dakika: Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller! İşte alınan kararlar...
65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan illerin listesi sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilim Kurulu toplantısı bugün toplanacak. Son günlerde vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yeni yasakların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Hafta içinde 65 yaş üstü vatandaşlar için son dakika kısıtlamaların ardından, genel kısıtlamaların gelip gelmeyeceği araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından canlı yayında açıklamalarda bulunacak. İşte, hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller! İşte alınan kararlar...
Giriş Tarihi: 16.11.2020 17:48 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 17:58
Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği konusunda detaylar merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde toplanan Bilim Kurulu toplantısından çıkacak kararlar merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından kısıtlamalar hakkında genelgeler 81 il valiliklerine gönderiliyor. İşte, hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller! İşte alınan kararlar...
GALERİ DEVAM EDİYOR HANGİ İLLERDE KISITLAMA VAR? İstanbul'da 65 yaş ve üstü yurttaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. İstanbul'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza 10.00-16.00 saatleri dışındaki saatler için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Ankara'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasına karar verilmiştir. Buna göre başkentte 65 yaş ve üstü saat 10.00-16.00 arasında sokağa çıkabilecekler. Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların 11.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları yasaklandı. Bartın'da korana virüs (Covid¬19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan yeni tedbir kararları duyuruldu. İzmir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kısıtlamalar İzmir'de Covid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkması ve sokakta sigara içmek yasaklandı. Kütahya'da son dakika koronavirüs kararı! İl genelinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Valilikten yapılan açıklamada, Devletimiz tüm kurumlarıyla bu salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir aldığı dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:.