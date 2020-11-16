Ücretsiz tablet dağıtımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? MEB, Acun Ilıcalı, Esra Erol, belediyeler tablet başvurusu...

Ücretsiz tablet dağıtımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Uzaktan eğitim sürecinde maddi durumu olmayan öğrencilere bilgisayar ve tablet yardımı sürüyor. Pandemi döneminde sunulan imkanda yararlanmak isteyen öğrenci ve veliler konuyla ilgili sorgulamalar sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı,belediyeler ve Acun Ilıcalı, Esra Erol gibi ünlü isimlerin başlattığı bilgisayar ve tablet yardımları için detaylar ahaber.com.tr adresinde yer alıyor. İşte, Ücretsiz tablet dağıtımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? MEB, Acun Ilıcalı, Esra Erol, belediyeler tablet başvurusu...