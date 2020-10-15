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EKPSS sınavı ne zaman, hangi tarihte? Engelli Kamu Personeli Seçme sınav tarihi açıklandı mı? İşte ÖSYM takvimi...
EKPSS sınavı ne zaman, hangi tarihte? Ortaöğretim, önlisans ve lisans sınavına giriş yapacak adaylar EKPSS tarihini sorgularken, ÖSYM'den konuyla ilgili açıklama geldi. Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde ertelenen sınavın yeni tarihi belli oldu. Geçtiğimiz hafta EKPSS geç başvuruları alınmıştı. İşte, EKPSS sınavı ne zaman, hangi tarihte? Engelli Kamu Personeli Seçme sınav tarihi açıklandı mı? İşte ÖSYM takvimi...
Giriş Tarihi: 15.10.2020 18:39 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 18:50
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