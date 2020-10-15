EKPSS sınavı ne zaman, hangi tarihte? Engelli Kamu Personeli Seçme sınav tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Engelli vatandaşların kamu kuruluşlarında çalışabilmesi için 2 yılda bir düzenlenen EKPSS sınavı için tarih açıklaması geldi. ÖSYM tarafından bugün yapılan açıklamaya göre sınav tarihi açıklandı. Adaylar 6-7 Ekim tarihleri arasında geç başvuru işlemlerini tamamlayabilir. İşte, EKPSS sınavı ne zaman, hangi tarihte? Engelli Kamu Personeli Seçme sınav tarihi açıklandı mı? İşte ÖSYM takvimi...