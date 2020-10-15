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Haberler Galeri EKPSS sınavı ne zaman, hangi tarihte? Engelli Kamu Personeli Seçme sınav tarihi açıklandı mı? İşte ÖSYM takvimi...

EKPSS sınavı ne zaman, hangi tarihte? Engelli Kamu Personeli Seçme sınav tarihi açıklandı mı? İşte ÖSYM takvimi...

EKPSS sınavı ne zaman, hangi tarihte? Ortaöğretim, önlisans ve lisans sınavına giriş yapacak adaylar EKPSS tarihini sorgularken, ÖSYM'den konuyla ilgili açıklama geldi. Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde ertelenen sınavın yeni tarihi belli oldu. Geçtiğimiz hafta EKPSS geç başvuruları alınmıştı. İşte, EKPSS sınavı ne zaman, hangi tarihte? Engelli Kamu Personeli Seçme sınav tarihi açıklandı mı? İşte ÖSYM takvimi...

Giriş Tarihi: 15.10.2020 18:39 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 18:50
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EKPSS sınavı ne zaman, hangi tarihte? Engelli Kamu Personeli Seçme sınav tarihi açıklandı mı? İşte ÖSYM takvimi...

EKPSS sınavı ne zaman, hangi tarihte? Engelli Kamu Personeli Seçme sınav tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Engelli vatandaşların kamu kuruluşlarında çalışabilmesi için 2 yılda bir düzenlenen EKPSS sınavı için tarih açıklaması geldi. ÖSYM tarafından bugün yapılan açıklamaya göre sınav tarihi açıklandı. Adaylar 6-7 Ekim tarihleri arasında geç başvuru işlemlerini tamamlayabilir. İşte, EKPSS sınavı ne zaman, hangi tarihte? Engelli Kamu Personeli Seçme sınav tarihi açıklandı mı? İşte ÖSYM takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EKPSS sınavı ne zaman, hangi tarihte? Engelli Kamu Personeli Seçme sınav tarihi açıklandı mı? İşte ÖSYM takvimi...

EKPSS NE ZAMAN?

ÖSYM ile Türkiye'nin 81 il oturumunda gerçekleşecek olan EKPSS ne zaman sorusu yanıt buldu. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu binlerce engelli memur adayı konuya yönelik güncel gelişmeler için gelişmeleri yakından takip ediyor.

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EKPSS sınavı ne zaman, hangi tarihte? Engelli Kamu Personeli Seçme sınav tarihi açıklandı mı? İşte ÖSYM takvimi...

EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ TARİHTE?

EKPSS 15 Kasım 2020 tarihinde yapılacak.

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EKPSS sınavı ne zaman, hangi tarihte? Engelli Kamu Personeli Seçme sınav tarihi açıklandı mı? İşte ÖSYM takvimi...

ÖSYM açıklaması şu şekilde;

"Sınava, 24 Ocak -12 Şubat 2020 tarihleri arasında veya 11-12 Mart 2020 tarihlerinde veya 6-7 Ekim tarihlerinde başvuran adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar ile sınava başvurduğu öğrenim düzeyini değiştirmek isteyen adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihleri ile sınava başvurduğu öğrenim düzeyi bilgisini güncelleyebilecektir."

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EKPSS sınavı ne zaman, hangi tarihte? Engelli Kamu Personeli Seçme sınav tarihi açıklandı mı? İşte ÖSYM takvimi...

EKPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

EKPSS başvuru tarihleri ise 06-07 Ekim tarihleri arasında yapılacaktır.