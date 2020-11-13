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YÖK SON DAKİKA! Üniversiteler 2020-2021 yılında açılacak, açılmayacak mı? Üniversitelerde 2. dönem yüz yüze eğitim başlayacak mı?
Üniversiteler 2020-2021 yılında açılacak, açılmayacak mı? Sorusunun yanıtı öğrenciler tarafından merak ediliyor. İlkokul, ortaokul ve liselerin kademeli olarak yüz yüze eğitime başlamasının ardından gözler üniversitelerin açılış tarihine çevrildi. Milyonlarca üniversite öğrencisi ve veliler YÖK tarafından gelecek son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. Üniversiteler 2020-2021 yılında açılacak, açılmayacak mı? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, üniversitelerde 2. dönem yüz yüze eğitim başlayacak mı?
Giriş Tarihi: 13.11.2020 21:11Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 21:19
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YÖK SON DAKİKA! Üniversiteler 2020-2021 yılında açılacak, açılmayacak mı? Üniversitelerde 2. dönem yüz yüze eğitim başlayacak mı?
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YÖK SON DAKİKA! Üniversiteler 2020-2021 yılında açılacak, açılmayacak mı? Üniversitelerde 2. dönem yüz yüze eğitim başlayacak mı?
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YÖK SON DAKİKA! Üniversiteler 2020-2021 yılında açılacak, açılmayacak mı? Üniversitelerde 2. dönem yüz yüze eğitim başlayacak mı?
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YÖK SON DAKİKA! Üniversiteler 2020-2021 yılında açılacak, açılmayacak mı? Üniversitelerde 2. dönem yüz yüze eğitim başlayacak mı?
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YÖK SON DAKİKA! Üniversiteler 2020-2021 yılında açılacak, açılmayacak mı? Üniversitelerde 2. dönem yüz yüze eğitim başlayacak mı?