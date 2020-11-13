13 Kasım 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri YÖK SON DAKİKA! Üniversiteler 2020-2021 yılında açılacak, açılmayacak mı? Üniversitelerde 2. dönem yüz yüze eğitim başlayacak mı?

YÖK SON DAKİKA! Üniversiteler 2020-2021 yılında açılacak, açılmayacak mı? Üniversitelerde 2. dönem yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Üniversiteler 2020-2021 yılında açılacak, açılmayacak mı? Sorusunun yanıtı öğrenciler tarafından merak ediliyor. İlkokul, ortaokul ve liselerin kademeli olarak yüz yüze eğitime başlamasının ardından gözler üniversitelerin açılış tarihine çevrildi. Milyonlarca üniversite öğrencisi ve veliler YÖK tarafından gelecek son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. Üniversiteler 2020-2021 yılında açılacak, açılmayacak mı? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, üniversitelerde 2. dönem yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Giriş Tarihi: 13.11.2020 21:11 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 21:19
  • 1
  • 12
YÖK SON DAKİKA! Üniversiteler 2020-2021 yılında açılacak, açılmayacak mı? Üniversitelerde 2. dönem yüz yüze eğitim başlayacak mı?
YÖK SON DAKİKA! Üniversiteler 2020-2021 yılında açılacak, açılmayacak mı? Üniversitelerde 2. dönem yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Üniversiteler 2020-2021 yılında açılacak, açılmayacak mı? Üniversitelerde 2. dönem yüz yüze eğitim başlayacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Normal okullarda kademeli eğitimin başlamasının ardından üniversiteler içinde çalışmaların yürütüldüğü biliniyor. Öğrencilerin gözü YÖK tarafından gelecek son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Mart ayında başlayan salgın sonrası üniversitelerin eğitimlerine online olarak devam etmesine karar verilmişti. İşte, üniversiteler 2020-2021 yılında açılacak, açılmayacak mı? Üniversitelerde 2. dönem yüz yüze eğitim başlayacak mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
YÖK SON DAKİKA! Üniversiteler 2020-2021 yılında açılacak, açılmayacak mı? Üniversitelerde 2. dönem yüz yüze eğitim başlayacak mı?
YÖK SON DAKİKA! Üniversiteler 2020-2021 yılında açılacak, açılmayacak mı? Üniversitelerde 2. dönem yüz yüze eğitim başlayacak mı?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK, YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili daha önce yapılan açıklamada YÖK Başkanı Yekta Saraç, 'YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.' demişti.

  • 3
  • 12
YÖK SON DAKİKA! Üniversiteler 2020-2021 yılında açılacak, açılmayacak mı? Üniversitelerde 2. dönem yüz yüze eğitim başlayacak mı?
YÖK SON DAKİKA! Üniversiteler 2020-2021 yılında açılacak, açılmayacak mı? Üniversitelerde 2. dönem yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Bazı üniversiteler eğitimlere uzaktan eğitim şekli ile başlayacağını duyurdu. Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 'Sevgili öğrencilerimiz, YTÜ Senatosu 2020-21 Güz yarıyılında eğitim-öğretimin "uzaktan eğitim" yöntemiyle yapılmasına karar vermiştir.' denildi.

Son yaşanan gelişmelerin ardından, üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih netleşmedi. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

  • 4
  • 12
YÖK SON DAKİKA! Üniversiteler 2020-2021 yılında açılacak, açılmayacak mı? Üniversitelerde 2. dönem yüz yüze eğitim başlayacak mı?
YÖK SON DAKİKA! Üniversiteler 2020-2021 yılında açılacak, açılmayacak mı? Üniversitelerde 2. dönem yüz yüze eğitim başlayacak mı?

CUMHURBAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde üniversitelerin durumuna da değinmişti. Uzaktan eğitim tecrübesinin değerli olduğunu ancak örgün eğitimin yerini tutmayacağını belirten Erdoğan, mümkün olunan en kısa sürede yüz yüze eğitime geçişin hedeflendiğini duyurdu. Erdoğan, yaptığı konuşmada, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." İfadelerini kullandı.

  • 5
  • 12
YÖK SON DAKİKA! Üniversiteler 2020-2021 yılında açılacak, açılmayacak mı? Üniversitelerde 2. dönem yüz yüze eğitim başlayacak mı?
YÖK SON DAKİKA! Üniversiteler 2020-2021 yılında açılacak, açılmayacak mı? Üniversitelerde 2. dönem yüz yüze eğitim başlayacak mı?

SAĞLIK BAKANI DA KONUŞMUŞTU

Bakan Koca "üniversiteler özellikle MEB okullarının bu dönemde açılmasıyla birlikte seyrini görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalar açılan sınıflarla ilgili salgındaki gelişim ve o yaş grubunda enfeksiyon oranlarının ne olduğunu görerek ona göre bir karar veya öneri söz konusu olacak. Önümüzdeki dönem tabi ki okullar açılmış olacak ama bu pandeminin seyrine göre kademeli olacak." demişti.