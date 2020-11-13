2020-2021 eğitim öğretim yılı takvimi: Okullar ne zaman açılacak? 6., 7., 10., ve 11. Sınıflar için 23 Kasım'da okullar açılacak mı?

Okullar ne zaman açılacak? 6., 7., 10., ve 11. Sınıflar için 23 Kasım'da okullar açılacak mı? Sorusunun yanıtı öğrenci ve velilerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarına göre öğrenciler Kasım ayında ara tatile girecek. Kademeli olarak yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler okulların yeninden kapanıp kapanmayacağı ise merak edilen başka husus oluyor. Diğer yandan tüm sınıfların okula döneceği gün için gözler MEB tarafından gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. İşte, okullar ne zaman açılacak? 6., 7., 10., ve 11. Sınıflar için 23 Kasım'da okullar açılacak mı?