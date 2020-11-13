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13 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri 2020-2021 eğitim öğretim yılı takvimi: Okullar ne zaman açılacak? 6., 7., 10., ve 11. Sınıflar için 23 Kasım'da okullar açılacak mı? 2020-2021 eğitim öğretim yılı takvimi: Okullar ne zaman açılacak? 6., 7., 10., ve 11. Sınıflar için 23 Kasım'da okullar açılacak mı?
Okullar ne zaman açılacak? 6., 7., 10., ve 11. Sınıflar için 23 Kasım'da okullar açılacak mı? Sorusunun yanıtı öğrenci ve velilerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarına göre öğrenciler Kasım ayında ara tatile girecek. Kademeli olarak yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler okulların yeninden kapanıp kapanmayacağı ise merak edilen başka husus oluyor. Diğer yandan tüm sınıfların okula döneceği gün için gözler MEB tarafından gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. İşte, okullar ne zaman açılacak? 6., 7., 10., ve 11. Sınıflar için 23 Kasım'da okullar açılacak mı?
Giriş Tarihi: 13.11.2020 20:33 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 20:42
Okullar ne zaman açılacak? 6., 7., 10., ve 11. Sınıflar için 23 Kasım'da okullar açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler ve veliler kendileri için yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kademeli eğitim kararı hakkında açıklamalarda bulundu. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde bir çok sınıf yüz yüze eğitime başlarken, diğer sınıflar için alınacak karar bekleniyor. Okulların Kasım ayında ara tatile girecek olmasından dolayı gözler işaret edilen 23 Kasım tarihine çevrildi. İşte, okullar ne zaman açılacak? 6., 7., 10., ve 11. Sınıflar için 23 Kasım'da okullar açılacak mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR 23 KASIM'DA OKULLAR AÇILACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, son olarak gerçekleştirdiği basın toplantısında "23 Kasım'da 6, 7, 10 ve 12. sınıflar, yüz yüze eğitime başlayacak doğru mudur?" yönündeki soruya şu şekilde yanıt verdi:
"23 Kasım resmi bir açıklama değil... Daha önce de söyledik. Resmi açıklamalar dışındaki açıklamalara itibar etmeyin. Biz de okulların tümüyle açılmasını istiyoruz. Bahsi geçen tarihler bizim tarafımızdan yapılmadığı sürece dikkate alınmamasını istiyoruz"
Bu açıklamaya göre; 23 Kasım'da okulların tamamen yüz yüze eğitime geçeceği yönündeki iddiaların henüz resmi bir açıklama olmadığından doğruluk taşımadığı bildirilmiş oldu.
BAKAN SELÇUK'TAN ARA TATİL AÇIKLAMASI!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından, bugün başlayacak ara tatile ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Ziya Selçuk, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Maskeni tak, çünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var." ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR, OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Bu sene Kasım ayında uygulanan ilk ara tatil,
16-20 Kasım tarihleri arasında olacak. Yüz yüze eğitime geçişine karar verilen sınıflar yine belirli günlerde okullarına gitmeye devam edecek. Ancak henüz 6., 7., 10., ve 11. Sınıfların okula döneceği tarih için resmi bir bilgi bulunmuyor.
Gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz...