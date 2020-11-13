POMEM, PMYO alımları ne zaman başlayacak? EGM POMEM polis alımı başvuru şartları neler? ÖSYM puanı kaç?

POMEM, PMYO alımları ne zaman başlayacak? Emniyet Genel Müdürlüğü'nde çalışmak isteyen binlerce aday POMEM başvuru tarihini sorgulamaya devam ediyor. 100 bin memur alımı yapılacağı açıklamasının ardından gözler EGM ve Polis Akademisi tarafından gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Polis Meslek Eğitim Merkezlerine polis memuru olarak yetiştirilmek üzere planlanan asıl adaylardan lisans mezunu (70) erkek, ön lisans mezunu (21) erkek adayın yerine yedek aday planlaması yapıldı. İşte, POMEM, PMYO alımları ne zaman başlayacak? EGM POMEM polis alımı başvuru şartları neler? ÖSYM puanı kaç?