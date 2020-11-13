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13 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri POMEM, PMYO alımları ne zaman başlayacak? EGM POMEM polis alımı başvuru şartları neler? ÖSYM puanı kaç? POMEM, PMYO alımları ne zaman başlayacak? EGM POMEM polis alımı başvuru şartları neler? ÖSYM puanı kaç?
POMEM, PMYO alımları ne zaman başlayacak? Emniyet Genel Müdürlüğü'nde çalışmak isteyen binlerce aday POMEM başvuru tarihini sorgulamaya devam ediyor. 100 bin memur alımı yapılacağı açıklamasının ardından gözler EGM ve Polis Akademisi tarafından gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Polis Meslek Eğitim Merkezlerine polis memuru olarak yetiştirilmek üzere planlanan asıl adaylardan lisans mezunu (70) erkek, ön lisans mezunu (21) erkek adayın yerine yedek aday planlaması yapıldı. İşte, POMEM, PMYO alımları ne zaman başlayacak? EGM POMEM polis alımı başvuru şartları neler? ÖSYM puanı kaç?
Giriş Tarihi: 13.11.2020 22:41 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 22:46
POMEM, PMYO alımları ne zaman başlayacak? EGM POMEM polis alımı başvuru şartları neler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev almak isteyen binlerce aday başvuru tarihi ve şartlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Kurumlar tarafından kadın ve erkek adaylar için gelecek son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. İşte, POMEM, PMYO alımları ne zaman başlayacak? EGM POMEM polis alımı başvuru şartları neler? ÖSYM puanı kaç?
GALERİ DEVAM EDİYOR 27. DÖNEM POMEM POLİS ALIMI NE ZAMAN?
Devletin kamu personeli olmak isteyen adaylar için gözler POMEM başvurularına çevrildi. 26. dönem eğitimlerime için planlanan tarihler belli olmuştu. 27. Dönem POMEM polis alımı başvuruları henüz başlamadı. Konuya yönelik güncel gelişmeler oldukça haberimizdeki yerini alacaktır.
POMEM POLİS ALIMI NE ZAMAN?
POMEM polis alımı tarihleri henüz belli olmadı.
Yeni Ekonomi Paketi ile 2020 bütçesinde 65 bin kamu personel alımı öngörülüyor. Polis Akademisi Başkanlığı'na 2021 yılında binlerce polis memuru katılması bekleniyor. Güncel gelişme olursa haberimizdeki yerini alacaktır.
26. DÖNEM POMEM 3. YEDEK ADAY YERLEŞTİRME SONUÇLARI
26. Dönem POMEM 3. yedek aday yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. 26. Dönem polis meslek eğitimi için Polis Meslek Eğitim Merkezlerine polis memuru olarak yetiştirilmek üzere planlanan asıl adaylardan lisans mezunu (70) erkek, ön lisans mezunu (21) erkek adayın yerine yedek aday planlaması yapılmıştır.
POLİSLİK İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
POMEM'lere başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır;
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,