Üniversiteler 2020-2021 ne zaman açılacak? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak, online mı olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YÖK Başkanı Yekta Saraç geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Adaylar kayıtların online mı yoksa yüz yüze mi olacağını merak ediyor. Sonuçların açıklanmasının ardından üniversitelerin kayıt işlemleri başlayacak. Peki, Üniversiteler 2020-2021 ne zaman açılacak? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak, online mı olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...