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Haberler Galeri YÖK son dakika! Üniversiteler 2020-2021 ne zaman açılacak? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak, online mı olacak?

YÖK son dakika! Üniversiteler 2020-2021 ne zaman açılacak? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak, online mı olacak?

Üniversiteler 2020-2021 ne zaman açılacak? ÖSYM tarafından dün yapılan açıklamada YKS sonuçlarının bu hafta içinde açıklanacağı haberi heyecanla karşılandı. Tercihlerde başarılı sonuç elde edecek adayları üniversite kayıtlarının heyecanı sarmaya başladı. "Üniversiteler ne zaman açılacak" sorusuna yönelik cevap geçtiğimiz günlerde YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından cevaplanmıştı. Peki, Üniversiteler 2020-2021 ne zaman açılacak? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak, online mı olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 23.08.2020 20:19 Güncelleme Tarihi: 23.08.2020 20:23
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YÖK son dakika! Üniversiteler 2020-2021 ne zaman açılacak? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak, online mı olacak?

Üniversiteler 2020-2021 ne zaman açılacak? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak, online mı olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YÖK Başkanı Yekta Saraç geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Adaylar kayıtların online mı yoksa yüz yüze mi olacağını merak ediyor. Sonuçların açıklanmasının ardından üniversitelerin kayıt işlemleri başlayacak. Peki, Üniversiteler 2020-2021 ne zaman açılacak? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak, online mı olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YÖK son dakika! Üniversiteler 2020-2021 ne zaman açılacak? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak, online mı olacak?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Pandemi süreciyle uzaktan eğitime giren öğrenciler için üniversiteleri açılış tarihi gündemdeki yerini koruyor. Salgın sürecinde lisans ve önlisans öğrencileri konuya yönelik araştırmalar yaparken üniversiteler ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyordu.

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YÖK son dakika! Üniversiteler 2020-2021 ne zaman açılacak? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak, online mı olacak?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? YÖK'TEN ÜNİVERSİTELERİN AÇILIŞ TARİHİ AÇIKLAMASI

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamasını istediklerini belirtti.

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YÖK son dakika! Üniversiteler 2020-2021 ne zaman açılacak? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak, online mı olacak?

ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM VERİLECEK Mİ?

Konuyla ilgili kesin bir açıklama yapılmazken, YÖK koronavirüs salgının 2020-2021 eğitim öğretim döneminde de devam etmesi ihtimaline karşı yeni düzenlemeler yapılması ihtiyacına yönelik rehber hazırladı.

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YÖK son dakika! Üniversiteler 2020-2021 ne zaman açılacak? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak, online mı olacak?

Rehberde, uzaktan öğretim uygulamaları, uygulamalı eğitimler, ölçme ve değerlendirme uygulamaları, yabancı uyruklu öğrenciler, toplantılar, kongreler ve değişim programları başlıkları altında çerçeve kararlar ile öneriler yer aldı.