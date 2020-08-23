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YÖK son dakika! Üniversiteler 2020-2021 ne zaman açılacak? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak, online mı olacak?
Üniversiteler 2020-2021 ne zaman açılacak? ÖSYM tarafından dün yapılan açıklamada YKS sonuçlarının bu hafta içinde açıklanacağı haberi heyecanla karşılandı. Tercihlerde başarılı sonuç elde edecek adayları üniversite kayıtlarının heyecanı sarmaya başladı. "Üniversiteler ne zaman açılacak" sorusuna yönelik cevap geçtiğimiz günlerde YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından cevaplanmıştı. Peki, Üniversiteler 2020-2021 ne zaman açılacak? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak, online mı olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 23.08.2020 20:19Güncelleme Tarihi: 23.08.2020 20:23