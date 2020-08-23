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Haberler Galeri ÖSYM son dakika açıklaması! YKS 2020 tercih sonuçları açıklandı mı? YKS tercih sonuçları ayın kaçında, hangi gün açıklanacak? Geri sayım...

ÖSYM son dakika açıklaması! YKS 2020 tercih sonuçları açıklandı mı? YKS tercih sonuçları ayın kaçında, hangi gün açıklanacak? Geri sayım...

YKS tercih sonuçları ayın kaçında, hangi gün açıklanacak? ÖSYM Başkanı Halis Aygün son dakika açıklamasının ardından adaylar gelecek müjdeli habere kilitlendi. Tercih işlemlerinin 6-14 Ağustos tarihinde gerçekleştiren adaylar için geri sayım sürüyor. Üniversite yerleştirme sonuçlarının belli olmasının ardından artık öğrenciler kayıt işlemlerine odaklanacak. Peki, YKS 2020 tercih sonuçları açıklandı mı? YKS tercih sonuçları ayın kaçında, hangi gün açıklanacak? Geri sayım...

Giriş Tarihi: 23.08.2020 18:29 Güncelleme Tarihi: 23.08.2020 18:35
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ÖSYM son dakika açıklaması! YKS 2020 tercih sonuçları açıklandı mı? YKS tercih sonuçları ayın kaçında, hangi gün açıklanacak? Geri sayım...

YKS 2020 tercih sonuçları açıklandı mı? YKS tercih sonuçları ayın kaçında, hangi gün açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılmaya başladı. Adayların sosyal medyada sürekli tercihlerin açıklanması üzerinden başlattığı kampanyalar sonrasında beklenen açıklama geldi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün son dakika açıklaması gündemin ilk sırasında yer alıyor. Adaylar tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kazandıkları üniversitelere kayıt yapmaya başlayacak. Peki, YKS 2020 tercih sonuçları açıklandı mı? YKS tercih sonuçları ayın kaçında, hangi gün açıklanacak? Geri sayım...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM son dakika açıklaması! YKS 2020 tercih sonuçları açıklandı mı? YKS tercih sonuçları ayın kaçında, hangi gün açıklanacak? Geri sayım...

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS tercih sonuçlarıyla ilgili şu tweeti paylaştı:

'Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020 - YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta açıklayacağız.' dedi.

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ÖSYM son dakika açıklaması! YKS 2020 tercih sonuçları açıklandı mı? YKS tercih sonuçları ayın kaçında, hangi gün açıklanacak? Geri sayım...

2020 ÜNİVERSİTE KAYIT BELGELERİ VE EVRAKLARI NELER?

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

İşte, 2020 üniversite kayıt belgeleri ve evrakları listesi;

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ÖSYM son dakika açıklaması! YKS 2020 tercih sonuçları açıklandı mı? YKS tercih sonuçları ayın kaçında, hangi gün açıklanacak? Geri sayım...

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

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ÖSYM son dakika açıklaması! YKS 2020 tercih sonuçları açıklandı mı? YKS tercih sonuçları ayın kaçında, hangi gün açıklanacak? Geri sayım...

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecek.