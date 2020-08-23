HaberlerGaleriÖSYM son dakika açıklaması! YKS 2020 tercih sonuçları açıklandı mı? YKS tercih sonuçları ayın kaçında, hangi gün açıklanacak? Geri sayım...
ÖSYM son dakika açıklaması! YKS 2020 tercih sonuçları açıklandı mı? YKS tercih sonuçları ayın kaçında, hangi gün açıklanacak? Geri sayım...
YKS tercih sonuçları ayın kaçında, hangi gün açıklanacak? ÖSYM Başkanı Halis Aygün son dakika açıklamasının ardından adaylar gelecek müjdeli habere kilitlendi. Tercih işlemlerinin 6-14 Ağustos tarihinde gerçekleştiren adaylar için geri sayım sürüyor. Üniversite yerleştirme sonuçlarının belli olmasının ardından artık öğrenciler kayıt işlemlerine odaklanacak. Peki, YKS 2020 tercih sonuçları açıklandı mı? YKS tercih sonuçları ayın kaçında, hangi gün açıklanacak? Geri sayım...
Giriş Tarihi: 23.08.2020 18:29Güncelleme Tarihi: 23.08.2020 18:35