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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Giresun'da selden zarar gören yolları yenileyecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Giresun'de meydana gelen sel felaketinin ardından harekete geçti. Bakanlık, kurtarma çalışmalarının yapıldığı bölgeye zarar gören yolları yenilemek için çalışma makineleri gönderdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, dere kenarında oluşan ve platformu daraltan kopmalar için ise ayrıca yenileme çalışması yapılacağı vurgulandı.
Giriş Tarihi: 23.08.2020 20:58 Güncelleme Tarihi: 23.08.2020 21:05
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