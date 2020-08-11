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Haberler Galeri YÖK son dakika: Üniversite ne zaman açılır? 2020-2021 üniversiteler online (uzaktan eğitim) mı olacak?

YÖK son dakika: Üniversite ne zaman açılır? 2020-2021 üniversiteler online (uzaktan eğitim) mı olacak?

Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK son dakika açıklamaları, milyonlarca öğrenci tarafından yakından takip ediliyor. 2020-2021 döneminde ilk defa üniversiteye gidecek olan öğrenciler ile eğitimi halen devam eden öğrenciler tarafından üniversitelerin açılış tarihi merak ediliyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle eğitimlerin nasıl olacağı da merak edilenler arasında. Peki, üniversite ne zaman açılır? 2020-2021 üniversiteler online (uzaktan eğitim) mı olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 11.08.2020 09:56 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 10:07
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YÖK son dakika: Üniversite ne zaman açılır? 2020-2021 üniversiteler online uzaktan eğitim mı olacak?

Son dakika... Üniversiteler ne zaman açılacak? Bu seneki eğitimler online mı olacak? Yeni tip koronavirüs salgın sonrası üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmişti. Dönemin tamamlanmasının ardından 2020-2021 eğitim dönemi için hazırlıklar başladı. İlk defa yükseköğretim programına kayıt yaptıracak öğrenciler ile eğitimlerini sürdüren öğrenciler yeni dönem başlangıç takvimini araştırıyor. En çok merak edilenlerden biri de, eğitimlerin uzaktan eğitim olarak mı devam edeceği oldu. Peki, üniversite ne zaman açılır? 2020-2021 üniversiteler online (uzaktan eğitim) mı olacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YÖK son dakika: Üniversite ne zaman açılır? 2020-2021 üniversiteler online uzaktan eğitim mı olacak?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020tarihleri arasında yapılacak.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.

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YÖK son dakika: Üniversite ne zaman açılır? 2020-2021 üniversiteler online uzaktan eğitim mı olacak?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIR?

2020-2021 eğitim öğretim döneminde üniversitelerin hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. YÖK tarafından üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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YÖK son dakika: Üniversite ne zaman açılır? 2020-2021 üniversiteler online uzaktan eğitim mı olacak?

ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM Mİ OLACAK?

Konuyla ilgili kesin bir açıklama yapılmazken, YÖK koronavirüs salgının 2020-2021 eğitim öğretim döneminde de devam etmesi ihtimaline karşı yeni düzenlemeler yapılması ihtiyacına yönelik rehber hazırladı.

Rehberde, uzaktan öğretim uygulamaları, uygulamalı eğitimler, ölçme ve değerlendirme uygulamaları, yabancı uyruklu öğrenciler, toplantılar, kongreler ve değişim programları başlıkları altında çerçeve kararlar ile öneriler yer aldı.

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YÖK son dakika: Üniversite ne zaman açılır? 2020-2021 üniversiteler online uzaktan eğitim mı olacak?

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 küresel salgınının devam ettiği normalleşme sürecinde üniversitelerin, salgının bölgesel ve yerel dinamiklerini gözeterek çeşitli programlar için ilgili programın yeterlikleri, kazanımları, öğrenci sayıları, altyapı imkanları gibi hususları göz önünde bulundurup farklı uygulamalar yapması ve önlemler alması gerekebilecek.

Bu bağlamda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarından alınan görüşler doğrultusunda, 2020-2021 eğitim öğretim dönemine yönelik planlamaların yapılabilmesi için çeşitli konularda çerçeve kararları içeren Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi oluşturuldu.