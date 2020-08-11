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YÖK son dakika: Üniversite ne zaman açılır? 2020-2021 üniversiteler online (uzaktan eğitim) mı olacak?
Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK son dakika açıklamaları, milyonlarca öğrenci tarafından yakından takip ediliyor. 2020-2021 döneminde ilk defa üniversiteye gidecek olan öğrenciler ile eğitimi halen devam eden öğrenciler tarafından üniversitelerin açılış tarihi merak ediliyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle eğitimlerin nasıl olacağı da merak edilenler arasında. Peki, üniversite ne zaman açılır? 2020-2021 üniversiteler online (uzaktan eğitim) mı olacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 11.08.2020 09:56 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 10:07
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