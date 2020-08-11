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Haberler Galeri Son dakika: Okullar illere göre mi açılacak? 31 Ağustos'ta okullar açılacak mı? 2020-2021 okullar ne zaman açılıyor?

Son dakika: Okullar illere göre mi açılacak? 31 Ağustos'ta okullar açılacak mı? 2020-2021 okullar ne zaman açılıyor?

Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? Koronavirüs salgını nedeniyle okulların açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, okulların 31 Ağustos'ta açılacağını duyurmuştu. Salgının durumuna göre değerlendirilecek okulların açılışı ile ilgili bazı detaylar ön plana çıkıyor. Okulların illere ve ilçelere göre açılabileceği tartışılıyor. Peki, okullar illere göre mi açılacak? 31 Ağustos'ta okullar açılacak mı? 2020-2021 okullar ne zaman açılıyor? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 11.08.2020 12:58 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 13:14
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Son dakika: Okullar illere göre mi açılacak? 31 Ağustos'ta okullar açılacak mı? 2020-2021 okullar ne zaman açılıyor?

Son dakika... Okullar illere göre mi açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim döneminin başlayacağı tarih duyurulmuştu. Bayram tatilinde koronavirüs günlük vaka sayısının yeniden 1000'in üzerine çıkmasının ardından okulların açılış tarihinin ertelenip ertelenmeyeceği araştırılmaya başlandı. Bakanlığın elinde 4 farklı senaryo var. Bunlardan ön plana çıkanı illere göre okulların farklı takvimlerde açılması. Peki, okullar illere göre mi açılacak? 31 Ağustos'ta okullar açılacak mı? 2020-2021 okullar ne zaman açılıyor? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Okullar illere göre mi açılacak? 31 Ağustos'ta okullar açılacak mı? 2020-2021 okullar ne zaman açılıyor?

OKULLAR İLLERE GÖRE Mİ AÇILACAK?

Okulların illere göre farklı tarihlerde açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Son dakika: Okullar illere göre mi açılacak? 31 Ağustos'ta okullar açılacak mı? 2020-2021 okullar ne zaman açılıyor?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

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Son dakika: Okullar illere göre mi açılacak? 31 Ağustos'ta okullar açılacak mı? 2020-2021 okullar ne zaman açılıyor?

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

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Son dakika: Okullar illere göre mi açılacak? 31 Ağustos'ta okullar açılacak mı? 2020-2021 okullar ne zaman açılıyor?

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ise 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.