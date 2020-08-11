Son dakika: Okullar illere göre mi açılacak? 31 Ağustos'ta okullar açılacak mı? 2020-2021 okullar ne zaman açılıyor?

Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? Koronavirüs salgını nedeniyle okulların açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, okulların 31 Ağustos'ta açılacağını duyurmuştu. Salgının durumuna göre değerlendirilecek okulların açılışı ile ilgili bazı detaylar ön plana çıkıyor. Okulların illere ve ilçelere göre açılabileceği tartışılıyor. Peki, okullar illere göre mi açılacak? 31 Ağustos'ta okullar açılacak mı? 2020-2021 okullar ne zaman açılıyor? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 11.08.2020 12:58 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 13:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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