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Haberler Galeri Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2020! Lise boş kontenjanlar listesi 10 Ağustos...

Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2020! Lise boş kontenjanlar listesi 10 Ağustos...

Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından merak edilmeye başlandı. MEB tarafından açıklanan ortaöğretim kurumlarına yönelik tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre LGS tercih sonuçları bugün açıklandı. Öğrenciler liselerin taban puanlarını ve kontenjanlarını araştırmaya başladı. Peki, Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2020! Lise boş kontenjanlar listesi 10 Ağustos...

Giriş Tarihi: 10.08.2020 22:01 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 22:08
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Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2020! Lise boş kontenjanlar listesi 10 Ağustos...

Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2020 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. Öğrenciler 1. nakil başvuru şansını kullanarak okul değiştirme işlemi yapabilecek. E-Okul LGS nakil başvuru ekranı ve liselerin taban puanları ile boş kontenjanlarını sizler için haberimizde derledik. Peki, Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2020! Lise boş kontenjanlar listesi 10 Ağustos...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2020! Lise boş kontenjanlar listesi 10 Ağustos...

LİSE NAKİL TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, tercihleri MEB tarafından açıklanan tarihlerin içerisinde yapacak.

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Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2020! Lise boş kontenjanlar listesi 10 Ağustos...

Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://eokul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Tercih işlemleri, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" veya "https://eokul.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.

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Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2020! Lise boş kontenjanlar listesi 10 Ağustos...

LGS TABAN PUANLAR VE BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ

Not: Özel okullara nakil geçişleri sürekli açık olacağı için boş kontenjan değerleri ayrılan öğrencilerden dolayı anlık değişebilir.

Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 ve 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde saat 17.00'ye kadar yapılabilecektir. Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabileceklerdir.

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Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2020! Lise boş kontenjanlar listesi 10 Ağustos...

-Yerleştirmeye esas nakil tercih başvurularının alınması sürecinde özel ortaöğretim kurumlarına kayıt ve nakil işlemleri yapılabilecektir.

-Yerleştirmeye esas nakil tercihleri, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın seçilebilecektir. Başvuru işlemleri, herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.