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Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2020! Lise boş kontenjanlar listesi 10 Ağustos...
Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından merak edilmeye başlandı. MEB tarafından açıklanan ortaöğretim kurumlarına yönelik tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre LGS tercih sonuçları bugün açıklandı. Öğrenciler liselerin taban puanlarını ve kontenjanlarını araştırmaya başladı. Peki, Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2020! Lise boş kontenjanlar listesi 10 Ağustos...
Giriş Tarihi: 10.08.2020 22:01 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 22:08
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