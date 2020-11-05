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05 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri YÖK son dakika: Üniversite açılış tarihi belli mi? 2020-2021 üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? YÖK son dakika: Üniversite açılış tarihi belli mi? 2020-2021 üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Üniversite açılış tarihi, son zamanlarda en çok aranılanlar arasında yer alıyor. İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından gözler üniversitelere çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yükseköğretimde yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedeflediklerini açıkladıktan sonra üniversite öğrencileri YÖK'ten gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, üniversite açılış tarihi belli mi? 2020-2021 üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 05.11.2020 14:19 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 14:26
YÖK son dakika açıklamaları üniversite öğrencileri tarafından yakından takip ediliyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılında üniversitelerde eğitimin nasıl olacağı merak ediliyor. İlk olarak Sağlık Bakanlığı tarafından güz döneminin online yapılması tavsiye edilmişti. Son açıklama ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Bu gelişmelerin ardından yüz yüze eğitim konusunda detaylar araştırılıyor. Peki, üniversite açılış tarihi belli mi? 2020-2021 üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Üniversitelerde yüz yüze eğitimin hangi tarihte başlayacağı henüz belli olmadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, "En kısa sürede diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." dedi.
BAKAN KOCA'DAN ÜNİVERSİTE AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada,
"Üniversiteler özellikle MEB okullarının bu dönemde açılmasıyla birlikte seyrini görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalar açılan sınıflarla ilgili salgındaki gelişim ve o yaş grubunda enfeksiyon oranlarının ne olduğunu görerek ona göre bir karar veya öneri söz konusu olacak. Önümüzdeki dönem tabii ki okullar açılmış olacak ama bu pandeminin seyrine göre kademeli olacak." dedi. ÜNİVERSİTE AÇILIŞ TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Başkan Erdoğan'ın üniversiteler ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından, üniversitelerin hangi tarihte açılacağı konusunda sorular gündeme geldi. Ancak YÖK tarafından konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.
EN BAŞARILI ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİ AÇIKLANDI
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) araştırma ve aday araştırma üniversitelerinin 2019 yılı performans değerlendirme sonuçlarını açıkladı. Buna göre performansı en yüksek ilk 5 üniversite Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Ankara Üniversitesi olarak sıralandı.