Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF ve ATA AÖF vize sınavı ne zaman? 2020-2021 sınavlar online mı olacak?

Açıköğretim vize sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından 2020-2021 güz dönemi vize sınavı ile ilgili duyuru yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından sınavların nasıl olacağı konusunda araştırmalar başladı. Konu ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, AÖF ve ATA AÖF vize sınavı ne zaman? 2020-2021 açıköğretim sınavlar online mı olacak? İşte haberin detayları...