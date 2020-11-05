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05 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF ve ATA AÖF vize sınavı ne zaman? 2020-2021 sınavlar online mı olacak? Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF ve ATA AÖF vize sınavı ne zaman? 2020-2021 sınavlar online mı olacak? Açıköğretim öğrencilerinin heyecanla beklediği vize sınavlarının detayları belli oldu. Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi tarafından 2020-2021 yılına ilişkin vize sınavının nasıl yapılacağına ilişkin merak edilen sorular yanıtlandı. Peki, AÖF ve ATA AÖF vize sınavı ne zaman? 2020-2021 açıköğretim sınavları online mı olacak? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 05.11.2020 12:54 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 13:12
Açıköğretim vize sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından 2020-2021 güz dönemi vize sınavı ile ilgili duyuru yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından sınavların nasıl olacağı konusunda araştırmalar başladı. Konu ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, AÖF ve ATA AÖF vize sınavı ne zaman? 2020-2021 açıköğretim sınavlar online mı olacak? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR ATA AÖF VİZE SINAVI NE ZAMAN, ONLINE MI?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi vize sınavı online olacak. Vize sınavı ise 30 Kasım - 11 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
ATA AÖF tarafından yayımlanan duyuruda,
"DGS Ek Yerleştirme sonuçlarının, ÖSYM Başkanlığı tarafından henüz açıklanmaması (5 Kasım'da açıklandı) nedeni ile, daha önce 16-22 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacağı ilan edilen 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı vize sınavlarının, 30 Kasım – 11 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılması kararlaştırılmıştır." denildi. AÖF VİZE SINAVI NE ZAMAN, ONLINE MI?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2020-2021 güz dönemi vize sınavı online yapılacak. Ancak sınav tarihi henüz duyurulmadı. Online vize sınav tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
AÖF tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Anadolu Üniversitesi Senatosunun 06/10/2020 tarih ve 16 sayılı kararı gereği 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. Dönem sonu sınavı ile ilgili karar daha sonra alınacaktır." ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ONLİNE SINAV NASIL OLACAK?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi online sınavı ile ilgili detaylar şu şekilde:
SINAVA NASIL GİRİLİR?
www.anadolu.edu.tr adresindeki 'Açıköğretim Sistemi Sınav Girişi' linki tıklanarak sınava giriş yapılabilir.
Sistem açıldıktan sonra karşınıza çıkan menüde aldığınız dersler yer alıyor. Sınavlara aynı anda girme zorunluluğu bulunmuyor.