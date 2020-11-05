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05 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri POMEM 2020 başvuru tarihi açıklandı mı? 27. Dönem POMEM başvuru şartları belli oldu mu? Polislik başvuru puanı kaç? POMEM 2020 başvuru tarihi açıklandı mı? 27. Dönem POMEM başvuru şartları belli oldu mu? Polislik başvuru puanı kaç?
POMEM 2020 başvuru tarihi açıklandı mı? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. POMEM alımları kapsamında polis alımları duyurusu yayımlandı. KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından 2020 yılı için POMEM başvuru detayları sorgulanmaya başladı. Adaylar başvurular için gelecek son dakika açıklamasına kitlenmiş durumda. Biz de yazımızda sizler için konuyu ele aldık. İşte, POMEM 2020 başvuru tarihi açıklandı mı? 27. Dönem POMEM başvuru şartları belli oldu mu? Polislik başvuru puanı kaç?
Giriş Tarihi: 05.11.2020 15:56 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 16:03
POMEM 2020 başvuru tarihi açıklandı mı? 27. Dönem POMEM başvuru şartları belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Polislik hayalleri kuran vatandaşlar başvurular için yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. KPSS lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından başvuru tarihinin açıklanması bekleniyor. Polis Akademisi tarafından yapılacak son dakika açıklaması için gözler resmi internet sitesine çevrilmiş durumda. Polislik başvuru puanı kaç? Sorusunun yanıtı da merak edilen hususlar arasında bulunuyor. İşte, POMEM 2020 başvuru tarihi açıklandı mı? 27. Dönem POMEM başvuru şartları belli oldu mu?
GALERİ DEVAM EDİYOR 27. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Polis Akademisi tarafından 27. Dönem POMEM başvurularının başlayacağı tarih henüz duyurulmadı. Ancak, başvuruların KPSS ön lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından gerçekleştirilmesi bekleniyor. ÖSYM takvimine göre, 2020 KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım'da açıklanacak. Buna göre, 27. Dönem POMEM başvurularının aralık ayı gibi başlaması tahminler arasında. Konu ile ilgili resmi açıklam geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) 5 inci maddede belirtilen eğitim kurumlarından mezun olmak,
c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,
ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için, (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak,
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak,
e) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
f) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,