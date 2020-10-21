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21 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri YÖK son dakika üniversite açıklaması: 2 Kasım'da üniversiteler açılıyor mu? Yüz yüze eğitim hangi tarihte başlayacak? YÖK son dakika üniversite açıklaması: 2 Kasım'da üniversiteler açılıyor mu? Yüz yüze eğitim hangi tarihte başlayacak? Son dakika... Üniversiteler 2 Kasım'da açılacak mı? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında üniversitelerde online eğitime geçilmişti. 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz döneminin de online yapılması bekleniyordu. Ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından üniversitelerde yüz yüze eğitime geçiş yapılmasının planlandığı açıklandı. Bu gelişmelerin ardından üniversite açılış tarihleri merak ediliyor. Peki, 2 Kasım'da üniversiteler açılıyor mu? Üniversitelerde yüz yüze eğitim hangi tarihte başlayacak? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 21.10.2020 15:21 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 15:33
Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2020-2021 eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte üniversitelerde yüz yüze eğitimin detayları araştırılmaya başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, üniversitelerde yüz yüze eğitime geçileceği duyurulmuştu. Gözler YÖK'ten gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, 2 Kasım'da üniversiteler açılıyor mu? Yüz yüze eğitim hangi ne zaman, tarihte başlayacak? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada,
"Üniversiteler özellikle MEB okullarının bu dönemde açılmasıyla birlikte seyrini görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalar açılan sınıflarla ilgili salgındaki gelişim ve o yaş grubunda enfeksiyon oranlarının ne olduğunu görerek ona göre bir karar veya öneri söz konusu olacak. Önümüzdeki dönem tabii ki okullar açılmı�� olacak ama bu pandeminin seyrine göre kademeli olacak." dedi. ÜNİVERSİTELER 2 KASIM'DA AÇILACAK MI?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada,
"En kısa sürede diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." dedi.
Ancak üniversitelerin açılış tarihi henüz duyurulmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
DENİZLİ'DE ÜNİVERSİTE ADAYLARINA EĞİTİM DESTEĞİ
Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin binlerce gencin üniversiteli olma hayalini gerçekleştirdiği Eğitim İçin El Ele Projesi 13 yaşına girdi. Proje kapsamında 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi ücretsiz üniversiteye hazırlık kurs kayıtları başladı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından 2008 yılından itibaren yürütülmeye başlayan Eğitim İçin El Ele Projesi, 13'üncü yılına "Merhaba" dedi. Pamukkale Üniversitesi'nde (PAÜ) öğrenim gören son sınıf öğrencisi gönüllü eğitmenler tarafından verilen eğitimlerle yürütülen Eğitim İçin El Ele Projesi 13 yılda binlerce gencin üniversiteli olma hayalini gerçekleştirdi. Lise son sınıf ve üniversiteye hazırlık aşamasında olan öğrencilerin yararlanabildiği proje kapsamında 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi öğrenci kayıtları başladı. Kayıt işlemlerinin Çaybaşı Caddesinde bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nde yapıldığı, derslerin hafta sonu, etüt ve diğer çalışmaların ise hafta içi belirlenecek olan saatlerde gerçekleştirileceği belirtildi.