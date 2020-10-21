e-Nabız nasıl kullanılır, yüklenir? e-Nabız İOS ve Android indirme linki nerede bulunur? Sorularının cevapları araştırılan konuşar arasında yer alıyor. Hastanelerin salgın döneminde tehlikeli olduğunu düşünen vatandaşlar grip salgınına yakalanmamak için çaba sarf ediyor. Sağlık Bakanlığı açıkladığı son dakika ile vatandaşlar e-Nabız sistemi üzerinden artık risk durumlarını öğrenebilecek. Sağlık Bakanlığı, "Belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür." ifadelerini kullandı. İşte, e-Nabız nasıl kullanılır, yüklenir? e-Nabız İOS ve Android indirme linki...