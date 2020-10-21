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21 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı grip aşısı son dakika: e-Nabız nasıl kullanılır, yüklenir? e-Nabız İOS ve Android indirme linki... Sağlık Bakanlığı grip aşısı son dakika: e-Nabız nasıl kullanılır, yüklenir? e-Nabız İOS ve Android indirme linki...
Koronavirüs dönemde uzun süredir konuşulan grip aşısı Türkiye'ye geldi. Aşının kimlere yapılacağı ise büyük merak konusu. Sağlık Bakanlığı son dakika açıklamasına göre, "Belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür." ifadelerini kullandı. Vatandaşlar risk durumlarını e-Nabız üzerinden öğrenebilecek. İşte, e-Nabız nasıl kullanılır, yüklenir? e-Nabız İOS ve Android indirme linki...
Giriş Tarihi: 21.10.2020 16:32 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 16:41
e-Nabız nasıl kullanılır, yüklenir? e-Nabız İOS ve Android indirme linki nerede bulunur? Sorularının cevapları araştırılan konuşar arasında yer alıyor. Hastanelerin salgın döneminde tehlikeli olduğunu düşünen vatandaşlar grip salgınına yakalanmamak için çaba sarf ediyor. Sağlık Bakanlığı açıkladığı son dakika ile vatandaşlar e-Nabız sistemi üzerinden artık risk durumlarını öğrenebilecek. Sağlık Bakanlığı, "Belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür." ifadelerini kullandı. İşte, e-Nabız nasıl kullanılır, yüklenir? e-Nabız İOS ve Android indirme linki...
GALERİ DEVAM EDİYOR SİSTEME e-NABIZ ŞİFRESİ VEYA e-DEVLET ŞİFRESİYLE GİRİLEBİLİYOR
Aile sağlığı merkezlerinde büyük bir yığılmanın önlenmesi için kişiler öncelikle e-Nabız sisteminden yüksek riskli grupta olup olmadıklarına bakabilecekler. Kişiler e-Nabız şifreleriyle veya e-Devlet şifreleriyle sisteme girip, yüksek riskte olup olmadıklarını öğrenip aşılarını aile sağlığı merkezlerinde yaptırabilecek.
DHA'nın haberine göre, aşıların renkli reçete sistemi üzerinden entegre edileceğini açıklayan Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin ise, "Kronik hastalıkları ve öncelikli hasta gruplarından başlanması gerekiyor. Henüz formatları resmi olarak açıklanmadı, ama aile hekimleri üzerinden reçete sistemine girilecek.
Hastamız bunu hak ediyorsa, işaretlenmiş hasta reçete yönlendirmeye gidecek ve reçete üzerinde düzenlendikten sonra renkli reçete sisteminden oluşan reçetesi de eczane ekranında klasik reçete gibi şifresiyle işlem yapılacak. Sonrasında depomuzdan stok isteyeceğiz. Yani her reçete başına kendi ilacı birebir istenecek. İlaç Takip Sistemi (İTS) üzerinde de aktif şekilde kayıtlar gözüküyor olacak. Depoda bunun teyidi alındıktan sonra hastaya özel ilacını bize sevk edecek" diye konuştu.
E-NABIZ SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?
Sağlık Bakanlığı'nın hizmete sunduğu kişisel sağlık bilgi sistemi e-nabız sistemini kullanmak isteyen vatandaşlar, sisteme 2 farklı kanaldan ulaşabiliyor. e-nabız sistemine giriş işlemlerinde sisteme erişim için kullanılabilecek yöntemler;
• E-Devlet sistemindeki Sağlık Bakanlığı e-hizmetler listesinden,
• Enabiz.gov.tr adresinden,