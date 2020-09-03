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YÖK son dakika! Online eğitim yapacak üniversiteler hangileri? Hangi üniversiteler uzaktan, hibrit eğitim verecek? İşte detaylı liste...

Online eğitim yapacak üniversiteler hangileri? 1 Ekim itibariyle üniversitelerin açılması gündemde yer alıyor. Konuyla ilgili YÖK tarafından yapılacak son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Mart ayında koronavirüsün başlamasıyla uzaktan eğitim modeline geçiş yapılmıştı. Başkan Yekta Saraç geçtiğimiz günlerde uzaktan eğitim denemesi yapılacak 15 üniversite hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Peki, Online eğitim yapacak üniversiteler hangileri? Hangi üniversiteler uzaktan, hibrit eğitim verecek? Merak edilen detaylar ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 03.09.2020 16:51 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 16:57
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YÖK son dakika! Online eğitim yapacak üniversiteler hangileri? Hangi üniversiteler uzaktan, hibrit eğitim verecek? İşte detaylı liste...

Online eğitim yapacak üniversiteler hangileri? Hangi üniversiteler uzaktan, hibrit eğitim verecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu sene Ekim ayında açılması planlanan bazı üniversitelerde hibrit eğitimin verilmesi amaçlanıyor. Haberin ardından öğrenciler hibrit eğitim verecek üniversiteleri merak etmeye başladı. YÖK Başkanı Yekta Saraç, son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, Online eğitim yapacak üniversiteler hangileri? Hangi üniversiteler uzaktan, hibrit eğitim verecek? İşte detaylı liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YÖK son dakika! Online eğitim yapacak üniversiteler hangileri? Hangi üniversiteler uzaktan, hibrit eğitim verecek? İşte detaylı liste...

15 ÜNİVERSİTENİN UZAKTAN EĞİTİMİNE DESTEK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Sakarya Üniversitesi ve üniversite rektörlükleri arasında imzalanan protokol, Sakarya Üniversitesinde yürütülmekte olan TÜBİTAK-1001 projesi kapsamında yerli olarak geliştirilen "Uzaktan Eğitim Platformu"nun, Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamındaki 15 üniversitenin 2020-2021 eğitim-öğretim yılındaki uzaktan öğretim faaliyetlerinde kullanılmasını içeriyor.

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YÖK son dakika! Online eğitim yapacak üniversiteler hangileri? Hangi üniversiteler uzaktan, hibrit eğitim verecek? İşte detaylı liste...

HANGİ ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİM YAPACAK?

YÖK'ün üniversiteler arasındaki koordinasyonu yürüteceği protokol kapsamında, ULAKBİM tarafından sağlanan sunucular üzerine kurulacak Uzaktan Eğitim Platformu, Sakarya Üniversitesi tarafından 15 üniversitenin hizmetine sunulacak. Platform 5 ana modülden oluşacak.

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YÖK son dakika! Online eğitim yapacak üniversiteler hangileri? Hangi üniversiteler uzaktan, hibrit eğitim verecek? İşte detaylı liste...

Platformda, haftalık sanal ders programlarının oluşturulmasını, uzaktan yürütülen eğitim faaliyetlerinin organize edilmesini ve yürütülmesini sağlayan "Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) Modülü", sanal sınıfların video dağıtımı için açık kaynak yazılımlardan yararlanılarak oluşturulan "Sanal Sınıf Modülü", oluşturulan sanal sınıflara kayıtlı tüm öğrencilere duyuruların yapılabileceği "Duyuru Modülü", sistem üzerinden çevrimiçi sınavların organize edilebileceği "Çevrimiçi Sınav Modülü" ve öğrenci devamı, akademisyen/sanal ders yürütülme sayıları gibi raporların sistem üzerinden alınabileceği "Raporlama Modülü" yer alacak.

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YÖK son dakika! Online eğitim yapacak üniversiteler hangileri? Hangi üniversiteler uzaktan, hibrit eğitim verecek? İşte detaylı liste...

UZAKTAN EĞİTİM VEREN ÜNİVERSİTELER

Platformdan, Ağrı İbrahim Çeçen, Artvin Çoruh, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis Eren, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kilis 7 Aralık, Munzur, Muş Alparslan, Osmaniye Korkut Ata, Siirt ve Şırnak üniversiteleri yararlanacak.