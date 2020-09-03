YÖK son dakika! Online eğitim yapacak üniversiteler hangileri? Hangi üniversiteler uzaktan, hibrit eğitim verecek? İşte detaylı liste...

Online eğitim yapacak üniversiteler hangileri? 1 Ekim itibariyle üniversitelerin açılması gündemde yer alıyor. Konuyla ilgili YÖK tarafından yapılacak son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Mart ayında koronavirüsün başlamasıyla uzaktan eğitim modeline geçiş yapılmıştı. Başkan Yekta Saraç geçtiğimiz günlerde uzaktan eğitim denemesi yapılacak 15 üniversite hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Peki, Online eğitim yapacak üniversiteler hangileri? Hangi üniversiteler uzaktan, hibrit eğitim verecek? Merak edilen detaylar ahaber.com.tr'de...