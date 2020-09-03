Üniversite kayıtları için gerekli evraklar, belgeler neler? Üniversite harçları ne zaman, hangi bankaya yatacak 2020?

Üniversite harçları ne zaman, hangi bankaya yatacak 2020? YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenciyi kayıt heyecanı sardı. Bu süreçte adaylar tarafından üniversite harç ücretleri merak edilmeye başlandı. Üniversitelere kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. Harç ücretleri ne kadar ve hangi bankaya yatırılır sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Peki, Üniversite kayıtları için gerekli evraklar neler? Üniversite harçları ne zaman, hangi bankaya yatacak 2020? Merak edilen detaylar haberimizde...