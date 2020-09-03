Son dakika: Düğünler yasaklandı mı? İstanbul, İzmir, Ankara'da düğünler iptal mi? İşte yeni düğün genelgesi...

Son dakika... Düğünler yasaklandı mı? Hangi illerde düğünlere kısıtlama geldi? Koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle daha önce 14 ilde düğünlere kısıtlama getirilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile düğün kısıtlamasının detayları belli oldu. Vaka sayısının en çok olduğu Ankara başta olmak üzere, İstanbul ve İzmir gibi illerde de kısıtlamanın olup olmadığı merak ediliyor. Peki, düğünler yasaklandı mı? İstanbul, İzmir, Ankara'da düğünler iptal mi? Hangi illerde düğün kısıtlamaası var? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 03.09.2020 13:07 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 13:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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