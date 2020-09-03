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Haberler Galeri Son dakika: Düğünler yasaklandı mı? İstanbul, İzmir, Ankara'da düğünler iptal mi? İşte yeni düğün genelgesi...

Son dakika: Düğünler yasaklandı mı? İstanbul, İzmir, Ankara'da düğünler iptal mi? İşte yeni düğün genelgesi...

Son dakika... Düğünler yasaklandı mı? Hangi illerde düğünlere kısıtlama geldi? Koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle daha önce 14 ilde düğünlere kısıtlama getirilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile düğün kısıtlamasının detayları belli oldu. Vaka sayısının en çok olduğu Ankara başta olmak üzere, İstanbul ve İzmir gibi illerde de kısıtlamanın olup olmadığı merak ediliyor. Peki, düğünler yasaklandı mı? İstanbul, İzmir, Ankara'da düğünler iptal mi? Hangi illerde düğün kısıtlamaası var? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 03.09.2020 13:07 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 13:22
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Son dakika: Düğünler yasaklandı mı? İstanbul, İzmir, Ankara'da düğünler iptal mi? İşte yeni düğün genelgesi...

Son dakika... Düğünler yasaklandı mı? Hangi illerde düğün kısıtlaması olacak? İçişleri Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 81 il valiliğine "Kovid-19 Tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi. Genelgenin yayımlanmasının ardından düğün kısıtlamasının hangi illerde uygulanacağı konusunda araştırmalar başladı. Düğün hazırlığı yapan çiftler konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, düğünler yasaklandı mı? İstanbul, İzmir, Ankara'da düğünler iptal mi? İşte yeni düğün genelgesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Düğünler yasaklandı mı? İstanbul, İzmir, Ankara'da düğünler iptal mi? İşte yeni düğün genelgesi...

DÜĞÜN KISITLAMASI HANGİ İLLERE GELMİŞTİ?

Genelgede, Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat olmak üzere 14 ilde daha önce düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklere yönelik çeşitli kısıtlamaların getirildiği hatırlatılarak, gelinen noktada hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığının riske atılması nedeniyle, düğün, nişan, sünnet düğünü, kına gecesi gibi vatandaşların kalabalık şekilde bir araya geldikleri etkinliklere ilişkin Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun bugünkü toplantısında alınan tavsiye kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda valiliklerce bazı kararlar alınması istendi.

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Son dakika: Düğünler yasaklandı mı? İstanbul, İzmir, Ankara'da düğünler iptal mi? İşte yeni düğün genelgesi...

DÜĞÜNLER YASAKLANDI MI?

Genelgede, şu kararlara yer verildi:

"Bu kapsamda 81 ilde; sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyecek. Ancak nikah merasimi şeklinde yapılabilecek düğünler ile nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanması sağlanacak. Nikah merasimi şeklinde düğün veya nikah yapılacak düğün salonlarında, sandalye/koltuk düzeni, fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulacak.

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Son dakika: Düğünler yasaklandı mı? İstanbul, İzmir, Ankara'da düğünler iptal mi? İşte yeni düğün genelgesi...

Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğünler ile nikahlarda, oyun oynanması/dans edilmesine, toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasına hiçbir şekilde izin verilmeyecek. Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah törenlerine katılması yasaklanacak.

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Son dakika: Düğünler yasaklandı mı? İstanbul, İzmir, Ankara'da düğünler iptal mi? İşte yeni düğün genelgesi...

Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğün veya nikah törenlerine en az bir kamu görevlisinin (kolluk, zabıta) görevlendirilmesi sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek. İçerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra nikah merasimi şeklindeki düğün ve nikahlarda, bu genelge ile düzenlenen hususlar dışında daha önce valiliklere gönderilen genelgeyle Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilmesi sağlanacak. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72. maddeleri uyarınca gerekli kararlar valiliklerce ivedilikle alınarak en geç 4 Eylül'den itibaren uygulanmaya başlanacak.