YÖK SON DAKİKA KARARI! Üniversite 2022-2023 ne zaman açılacak? Üniversite güz dönemi ayın kaçında açılacak?

"Üniversite 2022-2023 ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YÖK, tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık" dedi. Peki, üniversite 2022-2023 ne zaman açılacak? Üniversite güz dönemi ayın kaçında açılacak?