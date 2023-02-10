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Haberler Galeri YÖK SON DAKİKA KARARI! Üniversite 2022-2023 ne zaman açılacak? Üniversite güz dönemi ayın kaçında açılacak?

YÖK SON DAKİKA KARARI! Üniversite 2022-2023 ne zaman açılacak? Üniversite güz dönemi ayın kaçında açılacak?

"Üniversite 2022-2023 ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YÖK, tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık" dedi. Peki, üniversite 2022-2023 ne zaman açılacak? Üniversite güz dönemi ayın kaçında açılacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.02.2023 21:27
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YÖK SON DAKİKA KARARI! Üniversite 2022-2023 ne zaman açılacak? Üniversite güz dönemi ayın kaçında açılacak?

"Üniversite 2022-2023 ne zaman açılacak? Üniversite güz dönemi ayın kaçında açılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu), tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı. Peki, üniversite 2022-2023 ne zaman açılacak? Üniversite güz dönemi ayın kaçında açılacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YÖK SON DAKİKA KARARI! Üniversite 2022-2023 ne zaman açılacak? Üniversite güz dönemi ayın kaçında açılacak?

TÜM OKULLAR 20 ŞUBAT TARİHİNE KADAR TATİL!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen (MEB) son dakika açıklaması ile eğitim öğretime verilen ara uzatıldı. Buna göre, tüm Türkiye'de eğitime 20 Şubat 2023 tarihine kadar ara verildi.

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YÖK SON DAKİKA KARARI! Üniversite 2022-2023 ne zaman açılacak? Üniversite güz dönemi ayın kaçında açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Özer, açıklamasında "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık.'' dedi.

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YÖK SON DAKİKA KARARI! Üniversite 2022-2023 ne zaman açılacak? Üniversite güz dönemi ayın kaçında açılacak?

TÜM TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye illerindeki yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verilmişti.

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YÖK SON DAKİKA KARARI! Üniversite 2022-2023 ne zaman açılacak? Üniversite güz dönemi ayın kaçında açılacak?

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) gelen son dakika açıklaması ile Türkiye genelinde tüm üniversitelerde bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ertelendi.