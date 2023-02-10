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Depremzedelere giden yardımları 'AFAD görevlisiyim' diyerek çiftliğine istifledi

Hatay'a bağlı Antakya ilçesinde yer alan kapalı spor salonu civarında kendisini AFAD görevlisi olarak tanıtan şahıs, Hakkari Yüksekova yönünden gelen yardım TIR'larını çiftlik deposuna yönlendirdi. Zanlının istiflediği ürünler arasında su, bebek bezi, yumurta, kuru bakliyat ve tekstil malzemeleri bulundu.

Giriş Tarihi: 10.02.2023 22:19 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 22:35
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Depremzedelere giden yardımları ’AFAD görevlisiyim’ diyerek çiftliğine istifledi

Kahramanmaraş depremi Türkiye'de büyük bir yıkıma yol açtı. 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem sonrası 10 ilde büyük hasar meydana geldi.

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Depremzedelere giden yardımları ’AFAD görevlisiyim’ diyerek çiftliğine istifledi

Enkaz altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları ise gece gündüz devam ediyor.

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Depremzedelere giden yardımları ’AFAD görevlisiyim’ diyerek çiftliğine istifledi

Ekipler bir yandan canla başla çalışırken, diğer yandan da başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerden yağma haberleri gelmeye başladı.

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Depremzedelere giden yardımları ’AFAD görevlisiyim’ diyerek çiftliğine istifledi

"AFAD GÖREVLİSİYİM" DİYEREK TIRLARI ÇİFTLİĞİNE YÖNLENDİRDİ

Hatay'a bağlı Antakya ilçesinde yer alan kapalı spor salonu civarında kendisini AFAD görevlisi olarak tanıtan şahıs, Hakkari Yüksekova yönünden gelen yardım TIR'larını çiftlik deposuna yönlendirdi.

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Depremzedelere giden yardımları ’AFAD görevlisiyim’ diyerek çiftliğine istifledi

Emniyet ekiplerinin suçüstü yakaladığı zanlının üzerine AFAD kıyafetleri giydiği ve insani yardım malzemesi taşıyan 3 TIR'ı yönlendirdiği ve boşalttığı ortaya çıktı.