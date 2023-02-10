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Yağmacılara hak ettikleri şekilde müdahale! Hatay'da yol kesen hainler yakalandı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem sonrasında tüm Türkiye topyekün bir seferberliğe büründü. Bazı fırsatçılar, depremi fırsat bilerek marketleri ve bankaları yağmalamaya çalıştı. Hatay'da afetzedelere gönderilen temel ihtiyaç malzemelerini yol kesip yağmalamaya kalkan şahıslar özel harekat polisleri tarafından yakalandı. Türk Silahlı Kuvvetleri ise deprem bölgelerinden gelen yağma haberleri sonrası sokağa inip, asayiş devriyelerine başladı.

Giriş Tarihi: 10.02.2023 17:54 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 18:02
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Yağmacılara hak ettikleri şekilde müdahale! Hatay’da yol kesen hainler yakalandı

Kahramanmaraş depremi Türkiye'de büyük bir yıkıma yol açtı. 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem sonrası 10 ilde büyük hasar meydana geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yağmacılara hak ettikleri şekilde müdahale! Hatay’da yol kesen hainler yakalandı

Enkaz altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları ise gece gündüz devam ediyor

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Yağmacılara hak ettikleri şekilde müdahale! Hatay’da yol kesen hainler yakalandı

Depremlerdeki can kaybı 19 bin 388'e, yaralı sayısının ise 77 bin 711'e yükseldi.

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Yağmacılara hak ettikleri şekilde müdahale! Hatay’da yol kesen hainler yakalandı

Ekipler bir yandan canla başla çalışırken, diğer yandan da başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerden yağma haberleri gelmeye başladı.

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Yağmacılara hak ettikleri şekilde müdahale! Hatay’da yol kesen hainler yakalandı

YOL KESİP TIRLARI YAĞMALAYAN HAİNLER YAKALANDI

Hatay'da afetzedelere gönderilen temel ihtiyaç malzemelerini yol kesip yağmalamaya kalkan şahıslar özel harekat polisleri tarafından yakalandı.