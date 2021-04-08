Üniversiteler 15 Mayıs'ta mı açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Lisans ve önlisan öğrenciler kampüslere dönüş tarihi için gelecek açıklamaları bekliyor. Normalleşme takviminin devreye alındığı günlerde üniversiteler için alınacak kararlar merak ediliyor. YÖK tarafından yapılacak açıklamalar ise gündemin ilk sırasında yer alıyor. İşte, üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler 15 Mayıs'ta mı açılacak? Yüz yüze...