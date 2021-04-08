Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
08 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri YÖK son dakika gelişmesi: Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler 15 Mayıs'ta mı açılacak? Yüz yüze... YÖK son dakika gelişmesi: Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler 15 Mayıs'ta mı açılacak? Yüz yüze...
Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal hayatta kademeli hayata geçilmesinin ardından üniversitelerin açılacağı tarihi merak ediyordu. Güz dönemi tamamlanan üniversitelerin bahar döneminde açılıp açılmayacağı ise sorgulanmaya başladı. Lisans ve önlisans öğrencileri gözlerini YÖK tarafından gelecek son dakika açıklamaları bekliyor. İşte, üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler 15 Mayıs'ta mı açılacak? Yüz yüze...
Giriş Tarihi: 08.04.2021 17:01 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 17:01
Üniversiteler 15 Mayıs'ta mı açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Lisans ve önlisan öğrenciler kampüslere dönüş tarihi için gelecek açıklamaları bekliyor. Normalleşme takviminin devreye alındığı günlerde üniversiteler için alınacak kararlar merak ediliyor. YÖK tarafından yapılacak açıklamalar ise gündemin ilk sırasında yer alıyor. İşte, üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler 15 Mayıs'ta mı açılacak? Yüz yüze...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Yüksek Öğretim Kurumu tarafından yapılan açıklamaları yakından takip eden vatandaşlar üniversitelerin ne zaman açılacağına dair detayları merak ediyor. Sağlık Bakanlığı görüşlerine göre üniversitelerde teorik eğitimler çevrim içi yapılıyor, uygulamalı eğitimler ise yüz yüze işleniyorken üniversitelerdeki son durum şöyle;
YÖK BAŞKANI SARAÇ'IN SON AÇIKLAMASI ŞÖYLE;
İşte YÖK Başkanı Saraç'ın o açıklamaları;
Uygulamalı eğitimlerin yüksek tedbirlerle yüz yüze yapılabileceğini açıklayan Yükseköğretim Kurulu, teorik eğitimlerin ise Sağlık Bakanlığı görüşleri doğrultusunda mümkün olduğunca çevrimiçi yapılacak.
ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?
Bakan Koca, "Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre 'yerinde karar' dönemine geçiyoruz" başlıklı açıklamasında, üniversiteler açılacak mı sorusuna da yanıt verdi. Koca, öğrencilerin bir an önce okullarına kavuşmalarını istediklerini belirtirken Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu olarak bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.
"Milletçe normale dönüş özlemi çekiyoruz. Esnafımız, çalışanımız, öğrencimiz haklı bir beklenti içinde. Bu husus çalışmalarımızın odağında bulunuyor. Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz.