9 Mart okullar açılacak mı? Kar tatili olan iller hangileri? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkisini gösterdiği illerde kar tatili olup olmayacağı merak ediliyor. Veliler ve öğrenciler kar tatili haberlerini yakından takip ediyor. Valilikler ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, yarın okullar tatil mi? 9 Mart okullar açılacak mı? Kar tatili olan iller hangileri? Yüz yüze eğitim...