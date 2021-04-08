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08 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Yarın okullar tatil mi? 9 Mart okullar açılacak mı? Kar tatili olan iller hangileri? Yüz yüze eğitim... Son dakika: Yarın okullar tatil mi? 9 Mart okullar açılacak mı? Kar tatili olan iller hangileri? Yüz yüze eğitim...
Yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Soğuk hava dalgasının yurda giriş yapmasının ardından kar etkisini göstermeye başladı. Kar yağışının etkisini gösterdiği illerde kar tatili olup olmayacağı merak ediliyor. İç Anadolu ve Marmara Bölgesinde bazı illerde bu gece kar yağışı etkisini gösterecek. İşte, Yarın okullar tatil mi? 9 Mart okullar açılacak mı? Kar tatili olan iller hangileri? Yüz yüze eğitim...
Giriş Tarihi: 08.04.2021 18:42 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 18:42
9 Mart okullar açılacak mı? Kar tatili olan iller hangileri? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkisini gösterdiği illerde kar tatili olup olmayacağı merak ediliyor. Veliler ve öğrenciler kar tatili haberlerini yakından takip ediyor. Valilikler ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, yarın okullar tatil mi? 9 Mart okullar açılacak mı? Kar tatili olan iller hangileri? Yüz yüze eğitim...
GALERİ DEVAM EDİYOR YARIN OKULLAR TATİL Mİ? KAR TATİLİ OLAN İLLER?
Kar tatili olan iller son saatlerin araştırılan konuları arasında yer alıyor. Henüz tatil olan iller hakkında açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.
Nisan ayı sıcaklıkları mevsim normallerinde devam ederken Meteoroloji'den flaş bir açıklama geldi. Soğuk ve yağışlı hava geri dönüyor. Bugün Marmara, Karadeniz ve Ege yağmura teslim olacak. Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de karla karışık yağmur etkisini gösterecek.
İSTANBUL'A KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulundu. Uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da halen devam eden sağanak yağışların, bu akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli (20-35 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.
Cuma günü yurdun iç kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. Bolu, Kastamonu, Kırşehir, Nevşehir'de kar etkisini gösterecek. Ankara'da kar yağışının yağmurla karışık olarak etkisini göstermesi bekleniyor.