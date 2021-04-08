İYİ Partili Durmuş Yılmaz ve eşi Meclis'teki kazada yaralandı

İYİ Parti'li Durmuş Yılmaz ve eşinin içinde bulunduğu 06 DY 8824 plakalı makam otomobili, TBMM'nin Çankaya kapısından giriş yaptıktan sonra başka bir otomobil ile çarpıştı. Kazada Yılmaz ve eşi Duriye Yılmaz hafif şekilde yaralandı. Durmuş ve eşi ambulans ile hastaneye götürüldü.

Giriş Tarihi: 08.04.2021 16:37 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 16:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL