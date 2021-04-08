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İYİ Partili Durmuş Yılmaz ve eşi Meclis'teki kazada yaralandı

İYİ Parti'li Durmuş Yılmaz ve eşinin içinde bulunduğu 06 DY 8824 plakalı makam otomobili, TBMM'nin Çankaya kapısından giriş yaptıktan sonra başka bir otomobil ile çarpıştı. Kazada Yılmaz ve eşi Duriye Yılmaz hafif şekilde yaralandı. Durmuş ve eşi ambulans ile hastaneye götürüldü.

Giriş Tarihi: 08.04.2021 16:37 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 16:37
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İYİ Partili Durmuş Yılmaz ve eşi Meclis'teki kazada yaralandı

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ve eşi Duriye Yılmaz, TBMM yerleşkesindeki trafik kazasında yaralandı.

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İYİ Partili Durmuş Yılmaz ve eşi Meclis'teki kazada yaralandı

Yılmaz ve eşinin içinde bulunduğu 06 DY 8824 plakalı makam otomobili, Meclis'in Çankaya kapısından giriş yaptıktan sonra başka bir otomobil ile çarpıştı.

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İYİ Partili Durmuş Yılmaz ve eşi Meclis'teki kazada yaralandı

Otomobilin arka koltuğunda oturan Yılmaz ve eşi çarpışmanın etkisiyle hafif yaralandı.

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İYİ Partili Durmuş Yılmaz ve eşi Meclis'teki kazada yaralandı

Yüzünde açılma oluşan Yılmaz, bir peçete yardımıyla kanamalı bölgeye tampon uyguladı. Durmuş Yılmaz ve eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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İYİ Partili Durmuş Yılmaz ve eşi Meclis'teki kazada yaralandı