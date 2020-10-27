Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
27 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri YÖK son dakika gelişmesi! Üniversiteler 2 Kasım'da açılacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Online... YÖK son dakika gelişmesi! Üniversiteler 2 Kasım'da açılacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Online...
Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı uzun süredir merak edilen konular arasında yer alıyor. Okulların yüz yüze eğitime başlamasının ardından lisans ve önlisans öğrencileri üniversitelerin açılış tarihi hakkında gelecek açıklamaları bekliyor. ÖSYM Başkanı Yekta Saraç'ın Twitter hesabı öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. İşte, Üniversiteler 2 Kasım'da açılacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Online...
Giriş Tarihi: 27.10.2020 18:37 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 18:44
Üniversiteler 2 Kasım'da açılacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekim ayının son günlerini yaşadığımız dönemde öğrenciler üniversitelerin açılış tarihini merak ediyor. Eğtimine kampüslerde devam etmek isteyen lisans ve önlisans öğrencileri gelecek son dakika açıklamasına kitlenmiş durumda. Okulların açıklanması hakkında son gelişme Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunmuştu. İşte, Üniversiteler 2 Kasım'da açılacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?
Ülkemizde en çok merak edilen konuların başında üniversitelerin açılış tarihi yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelerde de yüz yüze eğitime geçişin sinyallerini vererek en son "İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Pandeminin seyri üniversitelerin açılış tarihini belirleyecek.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK, YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.
Erdoğan, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
"Yeni bir projenin müjdesini paylaşmak istiyorum: YÖK-Anadolu projesi." diyen Erdoğan, "Bu çalışma Anadolu'daki yeni gelişen üniversiteleri nispeten daha gelişmiş üniversitelerle eşleştirerek, eksikliklerin hızlıca giderilmesini hedefliyor." diye konuştu.
SAĞLIK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca yüz yüze eğitimle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları ifade etti;
Bu dönemde yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini biz bilmek istiyoruz. 2 hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubuyla ilgili vaka sayısını değerlendirip kademeli geçişe de geçmiş olacağız. O yüzden 3 haftalık sürecin sonucuna göre bir değerlendirme yapılacak.