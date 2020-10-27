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27 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Polislik alımı başvuru tarihi ne zaman 2020? 27. dönem POMEM başvuruları başladı mı? KPSS polislik taban puanı kaç? Polislik alımı başvuru tarihi ne zaman 2020? 27. dönem POMEM başvuruları başladı mı? KPSS polislik taban puanı kaç?
Polislik alımı başvuru tarihi ne zaman 2020? KPSS 2020 sonuçlarının açıklanmasının ardından polislik adaylarının araştırmaları sıklaştı. Binlerde aday POMEM 27. dönem başvurularının yapılacağı tarih merak ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak alımların detayları merak edilen konular arasında yer alıyor. 26. dönem alımında 5 bin 600 lisans ve 400 ön lisans mezunu Polis Akademisi Başkanlığı tarafından göreve alınmıştı. İşte, Polislik alımı başvuru tarihi ne zaman 2020? 27. dönem POMEM başvuruları başladı mı? KPSS polislik taban puanı kaç?
Giriş Tarihi: 27.10.2020 18:09 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 18:15
Polislik alımı başvuru tarihi ne zaman 2020? 27. dönem POMEM başvuruları başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından POMEM başvuru tarihi merak edilmeye başlandı. Adaylar polislik alımları için gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak alımlar için gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. KPSS lisans puanı P3 puan türünden 60, önlisans mezunları için 93 puan türünden 65 taban puan veya üzerinde puan almış olmak.) şartını taşımak önemli olacak. İşte, Polislik alımı başvuru tarihi ne zaman 2020? 27. dönem POMEM başvuruları başladı mı? KPSS polislik taban puanı kaç?
GALERİ DEVAM EDİYOR POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? 27. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilecek olan 27. Dönem POMEM polis alımı süreci için araştırmalar son günlerde hız kazanmıştı. Geçtiğimiz sene başvurular 14 Ekim tarihi itibarıyla alınmaya başlanmıştı. Bugün KPSS sonuçlarının da açıklanmasıyla beraber adaylar başvuru şartları gibi tüm detayları araştırmaya başladı.
POLİS ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK? 2020
Polis Akademisi'nin 2020 polis alımı başvuru tarihleriyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
POMEM ŞARTLARI NELERDİR?
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) 5 inci maddede belirtilen eğitim kurumlarından mezun olmak,
c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,
ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için, (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak,
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak,