Polislik alımı başvuru tarihi ne zaman 2020? 27. dönem POMEM başvuruları başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından POMEM başvuru tarihi merak edilmeye başlandı. Adaylar polislik alımları için gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak alımlar için gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. KPSS lisans puanı P3 puan türünden 60, önlisans mezunları için 93 puan türünden 65 taban puan veya üzerinde puan almış olmak.) şartını taşımak önemli olacak. İşte, Polislik alımı başvuru tarihi ne zaman 2020? 27. dönem POMEM başvuruları başladı mı? KPSS polislik taban puanı kaç?