Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
27 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son gelişmeler! Okullar ne zaman açılacak 2020? 6., 7., 10. ve 11. sınıflar için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? MEB son gelişmeler! Okullar ne zaman açılacak 2020? 6., 7., 10. ve 11. sınıflar için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
6., 7., 10. ve 11. sınıflar için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Eylül ayının başlarından itibaren öğrenciler ve velilerin gündeminde okulların ne zaman açılacağı sorusu yer alıyor. Son dönemde bazı sınıflar kademeli olarak yüz yüze eğitime geçmişti. Son olarak 5. ve 9. sınıfların yüz yüze eğitime başlamasına karar verişmişti. Durum böyle olunca, 6., 7., 10. ve 11. sınıflar için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. MEB tarafından gelecek son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. İşte, Okullar ne zaman açılacak 2020? 6., 7., 10. ve 11. sınıflar için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 27.10.2020 18:58 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 19:06
Okullar ne zaman açılacak 2020? 6., 7., 10. ve 11. sınıflar için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yüz yüze eğitim için artık meraklı bekleyiş sona erdi. Son olarak 5. ve 9. sınıfların yüz yüze eğitime başlamasına karar verildi. Milli Eğitim Bakanlığı açıklaması sonrasında 2 Kasım'da hangi sınıfların başlayacağı merak ediliyor. İşte, Okullar ne zaman açılacak 2020? 6., 7., 10. ve 11. sınıflar için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR TÜM SINIFLARIN YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇECEĞİ MASADA
Milli Eğitim Bakanlığı 6. 7. 10. ve 11. sınıflara da yüz yüze eğitime geçebilmesi adına kolları sıvadı. Tüm sınıfların yüz yüze eğitime geçişinin 23 Kasım'da olacağı yönünde planlamaların gerçekleştiği bilgisine ulaşılırken öte yandan yüz yüze eğitimin haftada 2 günden fazla olmayacağı konusu da konuşuluyor. Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul 6 ve 7. sınıflarla lise 10 ve 11. sınıfların 23 Kasım'da yüz yüze eğitime başlamasını planlıyor.
İlk etapta Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, salgının Türkiye genelindeki seyrini ve yüz yüze eğitimde geçen süreçteki vaka artış oranlarını 16 Kasım'a kadar Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirecek. Tüm sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte salgın riskine ilişkin olumsuz bir görüşe varılmaması halinde 6. 7. 10 ve 11. sınıflar 23 Kasım tarihinden itibaren haftada 2 gün okullarına gidecek. Sınıf mevcutlarının ve salgın riskinin göz önünde bulundurulmasıyla yüz yüze eğitim haftada 2 günden fazla olmayacak.
"TÜM KADEMELERDE"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların tamamen açılma tarihine ilişkin, "Cumhurbaşkanımız yüz yüze eğitime geçiş planlamamızın 3'üncü aşamasında ortaokula ve liseye yeni başlayan; ancak henüz okullarına kavuşamayan 5. ve 9. sınıf öğrencilerimizin 2 Kasım itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacağının müjdesini de paylaştı.
Şu an okul öncesi, ilkokulların tüm sınıf düzeyleri, köy okulları, özel gereksinimli öğrenciler, hazırlık sınıfları ile 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime başladık. Diliyoruz ki en kısa sürede diğer tüm kademelerdeki öğrencilerimizi okullarıyla, öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla kavuşturalım ve yüz yüze eğitime başlayalım" açıklamasını yapmıştı.