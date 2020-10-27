MEB son gelişmeler! Okullar ne zaman açılacak 2020? 6., 7., 10. ve 11. sınıflar için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

6., 7., 10. ve 11. sınıflar için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Eylül ayının başlarından itibaren öğrenciler ve velilerin gündeminde okulların ne zaman açılacağı sorusu yer alıyor. Son dönemde bazı sınıflar kademeli olarak yüz yüze eğitime geçmişti. Son olarak 5. ve 9. sınıfların yüz yüze eğitime başlamasına karar verişmişti. Durum böyle olunca, 6., 7., 10. ve 11. sınıflar için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. MEB tarafından gelecek son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. İşte, Okullar ne zaman açılacak 2020? 6., 7., 10. ve 11. sınıflar için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?