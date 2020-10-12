YÖK son dakika duyuruları! Bu yıl üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 online...

Üniversiteler ne zaman açılacak? Milyonlarca üniversite öğrencisi 2020-2021 güz dönemi eğitim ve öğretimin ne zaman başlayacağını sorgulamaya başladı. Lisans ve önlisans öğrencileri üniversitelerin açılış tarihi için YÖK tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Okullarda kısmi olarak yüz yüze eğitimin başlamasının ardından öğrenciler kendileri için verilecek kararı bekliyor. İşte, Bu yıl üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 online...