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Haberler Galeri YÖK son dakika duyuruları! Bu yıl üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 online...

YÖK son dakika duyuruları! Bu yıl üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 online...

Üniversiteler ne zaman açılacak? Milyonlarca üniversite öğrencisi 2020-2021 güz dönemi eğitim ve öğretimin ne zaman başlayacağını sorgulamaya başladı. Lisans ve önlisans öğrencileri üniversitelerin açılış tarihi için YÖK tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Okullarda kısmi olarak yüz yüze eğitimin başlamasının ardından öğrenciler kendileri için verilecek kararı bekliyor. İşte, Bu yıl üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 online...

Giriş Tarihi: 12.10.2020 18:27 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 18:32
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YÖK son dakika duyuruları! Bu yıl üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 online...

Bu yıl üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca önlisans ve lisans öğrencisi YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından gelecek açıklamayı bekliyor. Üniversite ek yerleştirmeleri sonrasında kayıt yaptıran öğrenciler ve halen eğitimini sürdüren öğrencilerin aklında yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tavsiye kararı sonrasında çok az sayıda üniversite haricinde diğerleri uzaktan eğitim kararı aldı. İşte, Bu yıl üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 online...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YÖK son dakika duyuruları! Bu yıl üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 online...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin açılış tarihiyle alakalı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İlkokul 2,3,4 ve 8 ile 12'nci sınıflarda da eğitime kısmi olarak yüz yüze başlama kararı alınmasının ardından YÖK ile üniversiteler ne zaman açılacak sorusunun yanıtı merak ediliyor. Konuya yönelik açıklamalar haberimizde yer alıyor.

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YÖK son dakika duyuruları! Bu yıl üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 online...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK, TARİH BELLİ OLDU MU? 2020 2021
YÖK'TEN ÜNİVERSİTE AÇIKLAMASI

Koronavirüs vaka sayıları artarken YÖK'ten üniversitelerin açılmasıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

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YÖK son dakika duyuruları! Bu yıl üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 online...

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

*Sosyal medyada; 'Yüksek Ögretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç açıkladı: Covid-19 tedbirleri kapsamında üniversitelerimizin açılmasına karar verilmiştir. Üniversitelerimiz 1 Ekim sonrası için akademik takvimlerini yüz yüze olacak şekilde hazırlayabilirler.' şeklinde paylaşımlar yer almaktadır ve bazı gazeteci arkadaşlarımız bu açıklamanın doğruluğunu teyit etmek istemişlerdir. Başkan beyin bu türden bir açıklaması bulunmamaktadır.

*Sağlık bakanlığının tavsiye kararının üniversitelere bildirilmesinden sonra bu konu tekrar gündeme gelmemiştir.

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YÖK son dakika duyuruları! Bu yıl üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 online...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR MU?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedi ancak Sağlık Bakanlığı'nın önerisi sonrasında eğitimin tüm üniversitelerde online olarak yapılması bekleniyor. Üniversitelerin büyük bölümünün de akademik takviminde derslerin başlangıç tarihi Ekim ayı olarak gözüküyor.

Ayrıca 127 devlet üniversitesinin tamamına yakını güz döneminde ağırlıklı olarak uzaktan eğitim modeliyle devam edeceğini duyurdu.