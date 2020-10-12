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Başvurular için geri sayım! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK başvurusu için kritik tarih...

2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? Yeni yılda üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrenciler KYK başvurularının başlayacağı tarihi merak ediyor. Sağlık Bakanlığı tavsiye kararı sonrasında birçok üniversite uzaktan eğitim kararı almıştı. Hal böyle olunca öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamaya kitlenmiş durumda. Öğrenciler KYK başvuru tarihini araştırmaya başladı. İşte, 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK başvurusu için kritik tarih...

Giriş Tarihi: 12.10.2020 18:56 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 19:04
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Başvurular için geri sayım! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK başvurusu için kritik tarih...

2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK başvuru tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Devlet tarafından öğrencilere sağlanan burs ve yurt imkanı için geri sayım sürüyor. Üniversite kayıtlarını tamamlayan ve halen eğitimini sürdüren öğrenciler, KYK başvuruları için gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gelecek açıklamalar bekleniyor. İşte, 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK başvurusu için kritik tarih...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başvurular için geri sayım! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK başvurusu için kritik tarih...

KYK YURT, BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

İlgili işlemler e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

YÖK tarafından üniversitelerde yeni dönemin 1 Ekim itibarıyla planlanması söylenmişti. Buna göre, 2020 KYK yurt başvuru takviminin ekim ayı içerisinde belli olması bekleniyor..

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Başvurular için geri sayım! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK başvurusu için kritik tarih...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK'nın burs ve kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru tarihlerini araştırıyor. Ancak yurt başvurusu gibi burs ve kredi başvurularının da tarihi henüz belli olmadı. Burs başvuruları, üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınıyor. Buna göre, YKS ve DGS yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından başvuruların başlaması bekleniyor.

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Başvurular için geri sayım! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK başvurusu için kritik tarih...

Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

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Başvurular için geri sayım! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK başvurusu için kritik tarih...

ÖNCELİKLİ OLARAK BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER KİMLERDİR?

Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

Anne ve babası vefat etmiş olanlar,