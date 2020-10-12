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Başvurular için geri sayım! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK başvurusu için kritik tarih...
2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? Yeni yılda üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrenciler KYK başvurularının başlayacağı tarihi merak ediyor. Sağlık Bakanlığı tavsiye kararı sonrasında birçok üniversite uzaktan eğitim kararı almıştı. Hal böyle olunca öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamaya kitlenmiş durumda. Öğrenciler KYK başvuru tarihini araştırmaya başladı. İşte, 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK başvurusu için kritik tarih...
Giriş Tarihi: 12.10.2020 18:56 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 19:04
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