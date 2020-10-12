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Haberler Galeri AÖL sınavları son dakika! AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman? 2020-2021 Açık lise sınav tarihleri açıklandı mı? Online...

AÖL sınavları son dakika! AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman? 2020-2021 Açık lise sınav tarihleri açıklandı mı? Online...

AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman? Eğitimini Açık Öğretim üzerinden sürdüren AÖL öğrencileri yeni dönemde sınav tarihini merak ediyor. 9 Ekim tarihine kadar 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem kayıt başvuruları elektronik ortam üzerinden almıştı. Sınav kayıtlarını tamamlayan adaylar ÖSYM tarafından gelecek son dakika sınav tarihi açıklamasını bekliyor. İşte, AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman? 2020-2021 Açık lise sınav tarihleri açıklandı mı? Online...

Giriş Tarihi: 12.10.2020 17:32 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 17:38
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AÖL sınavları son dakika! AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman? 2020-2021 Açık lise sınav tarihleri açıklandı mı? Online...

AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman? 2020-2021 Açık lise sınav tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen AÖL sınavları için 2020-2021 sınav takvimi duyurulmuştu. Belli sebeplerden dolayı eğitim ve öğretim hayatına açık öğretimde devam eden öğrenciler liseyi bitirmek için belirli kredi notuna ulaşmak zorunda. AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri 9 Ekim tarihinde tammalanmıştı. İşte, AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman? 2020-2021 Açık lise sınav tarihleri açıklandı mı? Online...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÖL sınavları son dakika! AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman? 2020-2021 Açık lise sınav tarihleri açıklandı mı? Online...

MEB TAKVİMİ İLE AÇIK LİSE AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık lise öğrencilerinin gündeminde AÖL sınavlarının yapılacağı tarih yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan sınav takviminde 1.dönem sınav tarihleri belli oldu. Açık lise öğrencileri kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlamaya çalışırken sınav tarihlerini öğrenmeye çalışıyor.

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AÖL sınavları son dakika! AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman? 2020-2021 Açık lise sınav tarihleri açıklandı mı? Online...

AÇIK LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem İlk Kayıt Başvuru Tarihleri: 31 Ağustos - 09 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirecek...

Yapılan duyuruya göre; Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1.dönem ders seçimi ve sınav yeri(il-ilçe) değiştirme işlemleri 11.09.2020-09.10.2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

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AÖL sınavları son dakika! AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman? 2020-2021 Açık lise sınav tarihleri açıklandı mı? Online...

İlk Kayıt ve Kayıt yenileme işlemlerini yapan öğrencilerimiz http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ders seçimi ve sınav yeri değiştirme işlemini yapacaklardır.

Not: Öğrencilerimiz dönem dersleri ve sınav bölgesi(il-ilçe) bilgilerini AÖL sistemine şifreleri ile girerek kontrol etmekle yükümlüdürler.

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AÖL sınavları son dakika! AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman? 2020-2021 Açık lise sınav tarihleri açıklandı mı? Online...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü erişime açılacak. AÖL 1. dönem sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanacak.

AÖL SINAV TAKVİMİ- 2020