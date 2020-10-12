HaberlerGaleriAÖL sınavları son dakika! AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman? 2020-2021 Açık lise sınav tarihleri açıklandı mı? Online...
AÖL sınavları son dakika! AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman? 2020-2021 Açık lise sınav tarihleri açıklandı mı? Online...
AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman? Eğitimini Açık Öğretim üzerinden sürdüren AÖL öğrencileri yeni dönemde sınav tarihini merak ediyor. 9 Ekim tarihine kadar 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem kayıt başvuruları elektronik ortam üzerinden almıştı. Sınav kayıtlarını tamamlayan adaylar ÖSYM tarafından gelecek son dakika sınav tarihi açıklamasını bekliyor. İşte, AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman? 2020-2021 Açık lise sınav tarihleri açıklandı mı? Online...
Giriş Tarihi: 12.10.2020 17:32Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 17:38