AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman? 2020-2021 Açık lise sınav tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen AÖL sınavları için 2020-2021 sınav takvimi duyurulmuştu. Belli sebeplerden dolayı eğitim ve öğretim hayatına açık öğretimde devam eden öğrenciler liseyi bitirmek için belirli kredi notuna ulaşmak zorunda. AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri 9 Ekim tarihinde tammalanmıştı. İşte, AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman? 2020-2021 Açık lise sınav tarihleri açıklandı mı? Online...