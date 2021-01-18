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18 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri YÖK son dakika: Bu yıl üniversiteler açılacak mı? 2021 üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman? İkinci dönem... YÖK son dakika: Bu yıl üniversiteler açılacak mı? 2021 üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman? İkinci dönem... Son dakika... Bu yıl üniversiteler açılacak mı? Koronavirüs salgını nedeniyle online eğitim sistemine geçen üniversiteli öğrenciler, heyecan içinde yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi araştırıyor. YÖK tarafından üniversite başlangıç tarihi ile ilgili açıklama bekleyen öğrenciler internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bu yıl üniversiteler açılacak mı? 2021 üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman? İkinci dönem üniversiteler açılacak mı? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 18.01.2021 17:19
Son dakika... Bu yıl üniversiteler açılacak mı? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ilkokul, ortaokul ve liselerde olduğu gibi üniversitelerde de uzaktan eğitim sistemine geçildi. İkinci dönemin başlamasına kısa süre kala gözler yüz yüze eğitim sistemine çevrildi. Peki, bu yıl üniversiteler açılacak mı? 2021 üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman? İkinci dönem yüz yüze eğitim olacak mı? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Bugün gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakan Fahrettin Koca'nın üniversitelerle ilgili açıklama yapması bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
BİLİM KURULU ÜYESİNDEN AÇIKLAMA
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, okulların yine sırayla açılmasının doğru olacağına dikkat çekerek,
"Önce ana sınıfları, ilkokul 1 öğrencileri, daha sonrasında ilkokulun diğer sınıfları, orta sonda olup sınava girecek çocuklar, lise sonda olup sınava girecek çocukların açılması daha doğru olacaktır. Burada tabii bir başka husus da üniversiteler meselesi. Üniversitelerin büyük bölümü uzaktan eğitim yapıyor, üniversitenin kendisine bırakılmış durumda şu anda. Üniversite öğrencileri için de her üniversitenin şubat dönemini değerlendirip, bu dönemdeki vakaların, hastaların gidişatına göre karar verecekleri düşüncesindeyim. Üniversiteler ile okulların açılmasını bir tutmamak gerekiyor. Üniversiteler açıldığı zaman yüz yüze, çok fazla insan bir araya gelecek. Gençler farklı illerden gelecekler, bir arada olacaklar, sosyal mekanlarda buluşacaklar. Okullarda böyle değil. Özellikle ilk ve ortaokullarda dışarı ile temas daha sınırlı olduğu için okullar açılıyor" dedi. BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında,
"İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." demişti. Ancak yeni tedbirlerle beraber yeniden online eğitim sistemine geçildi.