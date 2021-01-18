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18 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri ÖSYM SON DAKİKA: YKS 2021 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? TYT, AYT, YDT başvuruları ne zaman? ÖSYM SON DAKİKA: YKS 2021 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? TYT, AYT, YDT başvuruları ne zaman?
YKS 2021 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ocak ayının ortalarına geldiğimiz dönemde YKS başvuru tarihleri merak ediliyor. Üniversite öğrencileri sınav hazırlıklarına erkenden başlarken, tek soru işareti sınav tarihiydi. ÖSYM tarafından beklenen açıklama geldi ve 2021 sınav takvimi belli oldu. İşte, YKS 2021 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? TYT, AYT, YDT başvuruları ne zaman?
Giriş Tarihi: 18.01.2021 22:35
YKS 2021 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? TYT, AYT, YDT başvuruları ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak. İşte, YKS 2021 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? TYT, AYT, YDT başvuruları ne zaman?
GALERİ DEVAM EDİYOR YKS 2021 TARİHİ BELLİ OLDU
SON DAKİKA HABERİ: 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.
Sınav takvimi içerisinde kurum tarafından düzenlenen merkezi sınavlara ne zaman başvuru yapılacağı ve sınavların ne zaman uygulanacağı açıklanıyor.
Yayınlanan takvimde; ayrıca şu ifadelere yer verildi:
* Güncel gelişmelere ve salgının seyrine göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir.
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** Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59'a kadar artırımlı olarak; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER"alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.