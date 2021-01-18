ÖSYM SON DAKİKA: YKS 2021 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? TYT, AYT, YDT başvuruları ne zaman?

YKS 2021 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ocak ayının ortalarına geldiğimiz dönemde YKS başvuru tarihleri merak ediliyor. Üniversite öğrencileri sınav hazırlıklarına erkenden başlarken, tek soru işareti sınav tarihiydi. ÖSYM tarafından beklenen açıklama geldi ve 2021 sınav takvimi belli oldu. İşte, YKS 2021 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? TYT, AYT, YDT başvuruları ne zaman?