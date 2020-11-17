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18 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri YÖK son dakika açıklaması: Üniversiteler uzaktan, online mı olacak? Üniversiteler bahar dönemi açılır mı? Online, uzaktan... YÖK son dakika açıklaması: Üniversiteler uzaktan, online mı olacak? Üniversiteler bahar dönemi açılır mı? Online, uzaktan...
Üniversiteler uzaktan, online mı olacak? Sorusun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğrenci Kabine toplantısında kendileri için çıkacak kararı bekliyordu. Okulların ara tatilinin uzatılmasının ardından, öğrenciler üniversitelerin açılma durumunu sorgulamaya başladı. Üniversitlerin uzaktan, online eğitime mi geçeceği sorusun yanıtı için YÖK tarafından gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. İşte, üniversiteler uzaktan, online mı olacak? Üniversiteler bahar dönemi açılır mı? Online, uzaktan...
Giriş Tarihi: 17.11.2020 23:06 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 23:13
Üniversiteler uzaktan, online mı olacak? Üniversiteler bahar dönemi açılır mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okullar hakkında kararın açıklanmasının ardından üniversiteler için alınacak karar merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler ise YÖK tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Online, uzaktan eğitimin üniversiteleri kapsayıp kapsamadığı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, üniversiteler uzaktan, online mı olacak? Üniversiteler bahar dönemi açılır mı? Online, uzaktan...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜNİVERSİTELER UZAKTAN, ONLİNE MI OLACAK? ÜNİVERSİTELER BAHAR DÖNEMİ AÇILIR MI?
Başkan Erdoğan okulların yıl sonuna kadar uzaktan eğitim yapacağını açıkladı. Üniversiteler için alınacak karar henüz açıklanmadı. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.
BAŞKAN ERDOĞAN NELER AÇIKLADI? Başkan Erdoğan tedbirlerle ilgili açıklaması şu şekilde: YENİ TEDBİRLER
Kabine toplantımızda yapılan istişareler sonucunda yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdik.
Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 arası sokağa çıkma kısıtlaması, ara tatilinde eğitim yılsonuna kadar eğitim online sürdürülecek. 65 yaş üstü çalışanlar hariç uygulaması 20 yaş altına teşmil edilecek.
HAFTA SONLARI SOKAK KISITLAMASI
Alışveriş yerleri, berberler, restoranlar saat 10.00 ile 20.00 arası açık kalacak. Sinemalar yıl sonuna kadar kapalı kalacak. Restoranlarda sadece paket servisi yapacak. Kıraathanelere bir süre ara verilecek. Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak. Şehirlerimizin ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek.
İŞTE YASAĞIN DETAYLARI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10.00 ile 20.00 dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Ara tatilde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek" dedi.