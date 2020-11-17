Üniversiteler uzaktan, online mı olacak? Üniversiteler bahar dönemi açılır mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okullar hakkında kararın açıklanmasının ardından üniversiteler için alınacak karar merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler ise YÖK tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Online, uzaktan eğitimin üniversiteleri kapsayıp kapsamadığı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, üniversiteler uzaktan, online mı olacak? Üniversiteler bahar dönemi açılır mı? Online, uzaktan...