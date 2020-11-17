50 bin lira harcadı, 700 araba aldı! Görünce çok şaşıracaksınız...

"40'ı dükkanımda, 250'si evimde toplam 700 model aracım var"

Balıkesir Küçük Sanayi Sitesi'nde esnaflık yapan Murat Çelen, model araba koleksiyonu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sanayideki dükkanımda model araba biriktiriyorum. Bu merakım ufak yaşlardan beri geliyordu, ama son 10 yıldır arttı. Artık model arabacılıkta dünya ve Türkiye'de bulunmayan nadir modelleri bulmaya uğraşıyorum. En son biriktirdiğim şeylerden birisi de James Bond filmlerinin arabaları. Şu anda Türkiye'de araştırmalarıma göre bu konuda ikinci durumdayım. Bunların temini genelde internet ve bazı platformlardan sağlıyorum. Şu anda karışık model olarak 450 tane işyerimde, 250 adet de evimde model araba bulunuyor. Kendi adıma güzel bir hobi olarak görüyorum. Bu arabaları biriktirmek zevkli. Bu arabaların bende manevi bir hazzı var. Dünyanın her yerinden dostlar ediniyorum araba bulurken. Eve gelen misafirlerin çocukları tabi arabalara çok ilgili, özellikle erkek çocukları. Evde bulunan model arabalardan beğendiklerinin benzerlerini onlara vererek oynatıyorum. Böylece onları bu zevkten mahrum bırakmıyorum" diye konuştu.