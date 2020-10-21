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21 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri YÖK SON DAKİKA AÇIKLAMASI! Üniversiteler ne zaman açılıyor 2020? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Üniler... YÖK SON DAKİKA AÇIKLAMASI! Üniversiteler ne zaman açılıyor 2020? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Üniler...
Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı milyonlarca üniversite öğrencisinin gündeminde yer alıyor. Lisans ve önlisans öğrencilerinin kampüslerine ne zaman döneceği merak ediliyor. Başkan Erdoğan'ın ardından Sağlık Bakanlığı tarafından konuyla ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın yapacağı son dakika açıklama öğrenciler tarafından sorgulanıyor. İşte, Üniversiteler ne zaman açılıyor 2020? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 21.10.2020 20:11 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 20:18
Üniversiteler ne zaman açılıyor 2020? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite öğrenciler YÖK tarafından yapılacak son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Güz dönemi eğitim ve öğretim yılının ne zaman başlayacağına yönelik açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte, Üniversiteler ne zaman açılıyor 2020? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Başkan Erdoğan kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada "Lisans seviyesindeki öğrencilerimiz için Stajyer Araştırmacı Burs Programı'nı başlatıyoruz" dedi.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA;
Üniversiteler özellikle MEB okullarının bu dönemde açılmasıyla birlikte seyrini görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalar açılan sınıflarla ilgili salgındaki gelişim ve o yaş grubunda enfeksiyon oranlarının ne olduğunu görerek ona göre bir karar veya öneri söz konusu olacak. Önümüzdeki dönem tabii ki okullar açılmış olacak ama bu pandeminin seyrine göre kademeli olacak.
ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.
Üniversitelerin yeni akademik yılının, hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, koronavirüs salgını sebebiyle bir hayli zor şartlarda yürütülüyor olsa da akademik eğitimin kesintisiz devam etmesinin önemini vurguladı.
Uzaktan eğitim tecrübesinin değerli olduğunu ancak örgün eğitimin yerini tutmayacağını belirten Erdoğan, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." diye konuştu.