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Haberler Galeri Son dakika! KPSS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçları bugün mü, yarın mı açıklanacak?

Son dakika! KPSS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçları bugün mü, yarın mı açıklanacak?

KPSS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? Devlet kamu ve kuruluşlarında memur olmak isteyen adayların ter döktüğü Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın sonuçları için geri sayım sürüyor. Eylül ayında yapılan sınav sonrasında adaylar sonuçlarını online sistem üzerinden öğrenebilecek. ÖSYM son dakikası ile açıklanacak sonuçlar osym,gov.tr üzerinde T.C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulama yapabilecek. İşte, KPSS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçları bugün mü, yarın mı açıklanacak?

Giriş Tarihi: 21.10.2020 21:52 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 22:02
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Son dakika! KPSS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçları bugün mü, yarın mı açıklanacak?
Son dakika! KPSS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçları bugün mü, yarın mı açıklanacak?

KPSS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçları bugün mü, yarın mı açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS lisans sonuçları son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Binlerce adayın devlet memuru olabilmek için ter döktüğü sınavın açıklanması artık an meselesi. Adaylar Eylül ayında katılım sağladıkları sınavın sonuçları online sistem üzerinden T.C kimlik ve şifresi ile sorgulayabilecek. ÖSYM tarafından gelecek KPSS açıklaması için gözler resmi açıklamaya çevrildi. İşte, KPSS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçları bugün mü, yarın mı açıklanacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika! KPSS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçları bugün mü, yarın mı açıklanacak?
Son dakika! KPSS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçları bugün mü, yarın mı açıklanacak?

KPSS LİSANS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Adaylar KPSS sınav sonuçları bilgisini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. KPSS lisans sonuçları belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

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Son dakika! KPSS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçları bugün mü, yarın mı açıklanacak?
Son dakika! KPSS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçları bugün mü, yarın mı açıklanacak?

KPSS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, BUGÜN AÇIKLANIR MI?

Bu doğrultuda, '2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?' sorusunun yanıtı günün en çok merak edilenleri arasında yerini aldı. Bilindiği gibi, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın Genel Kültür-Genel Yetenek Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT oturumlarına yoğun bir katılım sağlanmıştı.

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Son dakika! KPSS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçları bugün mü, yarın mı açıklanacak?
Son dakika! KPSS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçları bugün mü, yarın mı açıklanacak?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS lisans sonuçları 22 Ekim'de erişime açılacak; ancak sonuçları saat kaçta erişime açılacağı bilinmiyor.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM AİS SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Son dakika! KPSS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçları bugün mü, yarın mı açıklanacak?
Son dakika! KPSS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçları bugün mü, yarın mı açıklanacak?

KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANABİLİR Mİ?

Corona virüsü sebebiyle bu sene ÖSYM'nin yaptığı birçok sınavın tarihlerinde gecikmeler yaşandı. Ancak ÖSYM, bazı sınavların sonuçlarını erken erişime açtı. KPSS sonuçları da ÖSYM'nin yoğunluk durumuna göre daha erken ya da daha geç açıklanabileceği tahmin ediliyor.