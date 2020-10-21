AÖL sınavları ne zaman yapılacak? MEB ile AÖL 1.dönem sınavları hangi tarihte yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık Lise sınavları kayıt yaptıran öğrenciler tarafından büyük önem taşıyor. Öğrenciler kayıt yenileme ve ders seçme işlemlerinin ardından sınav maratonuna hazırlanıyor. MEB tarafından yayınlanan 2020 yılı sınav takvimine göre, AÖL sınav günleri belli oldu. İşte, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? MEB ile AÖL 1.dönem sınavları hangi tarihte yapılacak?