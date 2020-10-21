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21 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri AÖL sınav tarihleri belli oldu! AÖL sınavları ne zaman yapılacak? MEB ile AÖL 1.dönem sınavları hangi tarihte yapılacak? AÖL sınav tarihleri belli oldu! AÖL sınavları ne zaman yapılacak? MEB ile AÖL 1.dönem sınavları hangi tarihte yapılacak?
MEB ile AÖL 1.dönem sınavları hangi tarihte yapılacak? sorusunun yanıtı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Açık Lise sınavlarının yapılacağı tarih ÖSYM 2020 takviminde duyurulmuştu. Öğrenciler kayıt yenileme ve ders seçme işlemini geçtiğimiz günlerde tamamlamıştı. Gözler sınav tarihi hakkında yapılacak açıklamaya çevrilmiş durumda. İşte, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? MEB ile AÖL 1.dönem sınavları hangi tarihte yapılacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 21.10.2020 19:22 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 19:32
AÖL sınavları ne zaman yapılacak? MEB ile AÖL 1.dönem sınavları hangi tarihte yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık Lise sınavları kayıt yaptıran öğrenciler tarafından büyük önem taşıyor. Öğrenciler kayıt yenileme ve ders seçme işlemlerinin ardından sınav maratonuna hazırlanıyor. MEB tarafından yayınlanan 2020 yılı sınav takvimine göre, AÖL sınav günleri belli oldu. İşte, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? MEB ile AÖL 1.dönem sınavları hangi tarihte yapılacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü erişime açılacak. AÖL 1. dönem sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanacak.
AÖL SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?
MEB Açık Lise AÖL sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda merkezi sistemle düzenlenmektedir.
Her soru 4 seçenekli olacak. Her dersten 20 soru sorulacak. Her doğru yanıtın değeri 5 puan olacak. Yanlış yanıtlar doğru yanıtları götürmeyecek. Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılıyor.
AÖL SINAV TAKVİMİ- 2020
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 31 Ağustos - 9 Ekim 2020
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 11 Eylül - 09 Ekim 2020