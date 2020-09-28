Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı? 2020 Hibrit ve online eğitim veren üniversiteler hangileri? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci üniversitelerin açılacağı tarihi ve hibrit eğitim veren üniversiteleri sorguluyor. Birçok üniversite uzaktan ve online eğitim kararı aldı. Bu gelişmelerin ardından ilk defa üniversiteye geçiş yapan öğrenciler ile eğitimine devam eden öğrenciler tarafından eğitim süreci araştırılmaya başlandı. İşte, Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı? 2020 Hibrit ve online eğitim veren üniversiteler hangileri? Merak edilen detaylar haberimizde...