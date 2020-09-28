28 Eylül 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri YÖK son dakika açıklaması! Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı? 2020 Hibrit ve online eğitim veren üniversiteler hangileri?

YÖK son dakika açıklaması! Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı? 2020 Hibrit ve online eğitim veren üniversiteler hangileri?

Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı? 2020-2021 yılı eğitim ve öğretim sürecinde okulların açılma tarihi merak edilirken, eğitimlerin uzaktan mı, yüz yüze mi olacağı sorgulanıyor. YÖK tarafından gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı? Sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte, 2020 Hibrit ve online eğitim veren üniversiteler hangileri? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 28.09.2020 18:21 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 18:32
  • 1
  • 12
YÖK son dakika açıklaması! Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı? 2020 Hibrit ve online eğitim veren üniversiteler hangileri?

Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı? 2020 Hibrit ve online eğitim veren üniversiteler hangileri? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci üniversitelerin açılacağı tarihi ve hibrit eğitim veren üniversiteleri sorguluyor. Birçok üniversite uzaktan ve online eğitim kararı aldı. Bu gelişmelerin ardından ilk defa üniversiteye geçiş yapan öğrenciler ile eğitimine devam eden öğrenciler tarafından eğitim süreci araştırılmaya başlandı. İşte, Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı? 2020 Hibrit ve online eğitim veren üniversiteler hangileri? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
YÖK son dakika açıklaması! Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı? 2020 Hibrit ve online eğitim veren üniversiteler hangileri?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili daha önce yapılan açıklamada YÖK Başkanı Yekta Saraç, 'YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.' demişti. Bazı üniversiteler eğitimlere uzaktan eğitim şekli ile başlayacağını duyurdu. Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 'Sevgili öğrencilerimiz, YTÜ Senatosu 2020-21 Güz yarıyılında eğitim-öğretimin "uzaktan eğitim" yöntemiyle yapılmasına karar vermiştir.' denildi.

  • 3
  • 12
YÖK son dakika açıklaması! Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı? 2020 Hibrit ve online eğitim veren üniversiteler hangileri?

HANGİ ÜNİVERSİTELER UZAKTAN OLACAK?

Marmara Üniversitesinde de 2020-2021 akademik yılı güz döneminde öğretim faaliyetlerini uzaktan (çevrimiçi) gerçekleştirilecek.

Güz döneminde öğretime uzaktan devam edeceğini açıklayan üniversiteler arasına Akdeniz, Trakya ve Balıkesir üniversiteleri de katıldı.

  • 4
  • 12
YÖK son dakika açıklaması! Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı? 2020 Hibrit ve online eğitim veren üniversiteler hangileri?

Munzur Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Yalova Üniversitesi ve Bingöl Üniversitesi bir açıklama yaparak güz yarıyılını uzaktan eğitimle yürüteceğini bildirdi.

Konya'da Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi ortaklaşa olarak 2020-2021 eğitim- öğretim yılı güz yarıyılının uzaktan eğitim olarak gerçekleştirilmesi yönünde karar aldı.Üniversitelerin resmi internet sitelerinden diğer kurumlarla ilgili açıklamaları takip edebilirsiniz.

  • 5
  • 12
YÖK son dakika açıklaması! Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı? 2020 Hibrit ve online eğitim veren üniversiteler hangileri?

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, 2020-2021 akademik yılı güz döneminin 5 Ekim'de başlayacağı belirtilerek, hastalık tehdidinin devam etmesi nedeniyle uzaktan eğitim yöntemi uygulanacağı kaydedildi. Açıklamada, kararda, Sağlık Bakanlığının görüşleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın tavsiye kararları ve "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi" ile Nevşehir Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararlarının dikkate alındığı aktarıldı.