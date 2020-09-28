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YÖK son dakika açıklaması! Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı? 2020 Hibrit ve online eğitim veren üniversiteler hangileri?
Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı? 2020-2021 yılı eğitim ve öğretim sürecinde okulların açılma tarihi merak edilirken, eğitimlerin uzaktan mı, yüz yüze mi olacağı sorgulanıyor. YÖK tarafından gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı? Sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte, 2020 Hibrit ve online eğitim veren üniversiteler hangileri? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 28.09.2020 18:21 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 18:32
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